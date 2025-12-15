Gobierno de Américo impulsa la transformación urbana en Jaumave

El Gobierno de Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) realiza acciones que transforman espacios públicos en todas las regiones de Tamaulipas, así lo indicó el titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya.

Jaumave, Tamaulipas.- El Gobierno de Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) realiza acciones que transforman espacios públicos en todas las regiones de Tamaulipas, así lo indicó el titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya.

Apuntó que, con una inversión mayor a los 10 millones de pesos, han comenzado los trabajos de rehabilitación en la Plaza Municipal “Miguel Hidalgo” en Jaumave.

“Esta obra vendrá a mejorar la imagen de la cabecera municipal de Jaumave al rehabilitar banquetas, guarniciones, jardinería y el cambio de mobiliario urbano”, subrayó el Secretario.

Cepeda Anaya detalló que los trabajos también contemplan la modernización de áreas de convivencia, iluminación y accesibilidad, con el objetivo de brindar espacios seguros, funcionales y dignos para las familias jaumavenses y visitantes.

Agregó que estas acciones forman parte de la visión humanista del Gobierno del Estado, que prioriza el bienestar social y la recuperación de espacios públicos como puntos de encuentro comunitario, fomentando la convivencia, el turismo local y el desarrollo regional.

