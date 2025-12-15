Reforzará municipio de Victoria servicio de recolección de basura en diciembre

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Por instrucción del alcalde de Victoria, Lalo Gattás, la Secretaría de Servicios Públicos reforzará las cuadrillas de recolección de basura para atender el aumento de 500 toneladas que se generan durante la temporada decembrina.

Carlos Charles Ortíz, titular de la dependencia, informó que la recolección diaria de residuos y material de deshecho oscila entre las 250 toneladas, cantidad que se duplica con la celebración de posadas, festividad de navidad y de fin de año.

Indicó que se dispone de 24 unidades para cubrir el servicio en las 18 rutas matutinas y 15 vespertinas, en las casi 550 colonias de la ciudad y la zona rural del municipio se mantiene con un óptimo servicio alcanzando una cobertura del 98 por ciento.

Reiteró el llamado a la población a sacar la basura al paso de las unidades recolectores y evitar en todo lo posible la acumulación de residuos en la vía pública; “principalmente en estas fechas navideñas cuando se incrementa de manera importante”.