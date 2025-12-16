Se gradúan 41 elementos en la USJT

Trabajarán de forma coordinada para salvaguardar la vida,bienes e integridad de la ciudadanía de Tamaulipas

16 diciembre, 2025
Menos de un minuto

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas se realizó la graduación de 28 elementos del Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad y 13 del Curso de Formación Inicial para Policía Penitenciario.

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien destacó la creación de la Guardia Estatal en 2022 como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad pública, acercarla a la ciudadanía y prevenir los delitos con personal capacitado.

El rector de la USJT, Jorge Alejandro Lumbreras Castro subrayó que la institución cuenta con certificaciones nacionales e internacionales y exhortó a las y los nuevos elementos a servir con responsabilidad y orgullo.

16 diciembre, 2025
Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Expande la UAT su oferta académica con programas de educación virtual

16 diciembre, 2025

Cierran Municipio y sector empresarial el 2025 ofertando empleo en Victoria

16 diciembre, 2025

Utiliza la UAT tecnología aérea geoespacial de vanguardia para estudios territoriales

15 diciembre, 2025

Evalúa Gabinete afectación por lluvias en Victoria

15 diciembre, 2025
Botón volver arriba