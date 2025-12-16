Se gradúan 41 elementos en la USJT

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas se realizó la graduación de 28 elementos del Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad y 13 del Curso de Formación Inicial para Policía Penitenciario.

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien destacó la creación de la Guardia Estatal en 2022 como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad pública, acercarla a la ciudadanía y prevenir los delitos con personal capacitado.

El rector de la USJT, Jorge Alejandro Lumbreras Castro subrayó que la institución cuenta con certificaciones nacionales e internacionales y exhortó a las y los nuevos elementos a servir con responsabilidad y orgullo.