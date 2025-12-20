Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los políticos varones haciendo changuitos…

El empecinamiento de los gobernadores de San Luis Potosí y Nuevo León por dejar a sus esposas en los cargos que ahora ostentan (al grado de que, en el primer Estado, hasta se atrevieron a reformar la ley electoral para obligar a todos los partidos a postular a mujeres como candidatas) tiene a todos los políticos tamaulipecos que aspiran a suceder a Américo Villarreal que no caben de contentos, por una sola razón, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó revisar la constitucionalidad de ese proceso de reforma.

Es decir, podría resultar que obligar a todos los partidos postular mujeres de candidatas en algunos Estados no sea constitucional, es decir, que los tribunales podrían echar abajo esa ley aprobada en San Luis Potosí y en automático definir que seguiría siendo discrecional de cada organismo político la forma de definir que entidades llevan candidatas y cuales candidatos.

Eso es lo que provoca felicidad en algunos políticos tamaulipecos, porque en las definiciones de constitucionalidad de dichas reformas que se hicieron en San Luis Potosí, los Tribunales electorales pueden dictaminar que no se puede imponer el género del candidato a los partidos políticos, que la igualdad en los cargos uninominales se defina de acuerdo a sus intereses y necesidades siempre y cuando se respete la paridad en las sumas finales y ya.

Para ilustrar con un ejemplo, si no hay reformas como la impulsada por el gobernador San Luis Potosí, solo se obligaría a los partidos a postular a 9 mujeres como candidatas a gobernadoras tomando en cuenta que en el 2027 estarán 17 de estos cargos en disputa, con la salvedad de que cada partido puede y debe definir en cada Estado el cómo designar el género, pero en ninguno de ellos se estipularía o se obligaría que si hoy hay un hombre en el cargo deba ser una mujer su siguiente candidata, menos que todos los partidos lleven solos mujeres en algunos y solo hombres en otros y que sean los mismos.

Por eso le digo, los políticos varones de Tamaulipas no caben de contentos luego de la solicitud de revisión constitucional que solicitó la Presidenta Claudia Sheinbaum a sus asesores jurídicos sobre las reformas electorales en San Luis Potosí donde el gobernador de esta entidad pretende que todos los partidos postulen candidatas en esa Entidad con el fin de beneficiar a su esposa, de que tenga menos competencia.

Conclusión, en este momento la carrera por el cargo más honroso a que un tamaulipeco pueda aspirar, el de gobernador, todavía ni comienza, de entrada, porque todavía ni siquiera se define en cada partido que género competirá por el mismo.

Exacto, cada encuesta que se anuncie poniendo candidatas ganadoras o candidatos punteando preferencias no pasan de ser de buenos deseos.

Por lo tanto, en los futuros análisis hay que dejar de lado la terquedad de muchos en el sentido de que será mujer la próxima candidata a gobernadora de Morena (que será la que gane, por lo menos hasta ahora) y la razón es que todavía no sabemos cómo se le puedan complicar los otros Estados a ese partido, los que también tendrán elección de gobernador y también tienen a mujeres y hombres luchando por el cargo.

Obvio es, si usted quiere ponerle nombres a los favoritos y a las favoritas en las encuestas, en este momento, se tiene a tres mujeres destacando, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Contreras, la Senadora Olga Sosa y la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, usted póngalas en el orden que quiera pero parece que quedará entre una de ellas, si desea seguirle con féminas apunte a la Senadora Maki Ortiz, pero le menciono lo anterior por si usted es de los empecinados en que será una mujer nuestra próxima gobernadora, porque en las encuestas el rector Damaso Anaya Alvarado pinta sobre algunas de las mencionadas, incluso tiene mayores posibilidades de convertirse en el favorito por las circunstancias, los chavos han visto crecer la universidad y en lo político está más que probada su capacidad de operación, exacto, los jóvenes deciden una elección, no lo olvide.

Al Médico Damaso Anaya puede agregarle como aspirantes varones al presidente municipal de Victoria Lalo Gattás, al Diputado federal Carlos Cantú Rosas y, por supuesto, al Senador José Ramón Gómez Leal.

Entonces, aunque aparentemente los varones estén muertos en la carrera por la gubernatura de Tamaulipas en realidad no son tiempos de descartar a nadie.

Ante las circunstancias le tengo que insistir que es muy temprano para desgastarte en este tipo de sueños o especulaciones, estoy más que convencido que la Presidenta Claudia es una mujer muy inteligente, que ha elegido a sus hombres y mujeres más leales en cargos clave y los va fortaleciendo, también existe la certeza que cuando se vaya a elegir candidato a la gubernatura de Tamaulipas estará en su mejor momento, es más, quizá para aquellas fechas cobre hasta facturas a quienes le han desairado.

Exacto, las tiradoras y los aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas deben tener mayor prudencia y buscar el cobijo tanto de Américo Villarreal como de Claudia, entender que para aquellas fechas el voto o veto del gobernador y de la presidenta puede ser lo determinante en la definición de una candidatura porque tradicionalmente lo ha sido, más, aún, tienen que ir comprendiendo que será muy difícil que legalmente se acuerde que sigue una mujer en el Estado porque los grupos minoritarios podrían no solo reventar la ley sino exigir sus cuotas y ahí ya no le conviene a nadie.

Ahí está la respuesta a quienes piensan que será una mujer para Tamaulipas, mejor que no se confíen, más aún, sería muy sano que impulsen por igual a un hombre, e incluso si alguien de la comunidad LGTBQ y + lo desea y tiene posibilidades alentarlo, digo, no vaya a ser que por pensar en mujer sean sorprendidos por alguien fuera de los grupos de poder en el Estado o cercano a la presidenta, peor aún, que sean sorprendidos por el cabecismo o los antagonistas a la cuarta transformación que siguen agazapados e impulsan a los suyos o a quienes son más afines a sus intereses no solo en el PAN, o PRI, también por el lado guinda, ándele, como al JR.

Y sí, por lo pronto los políticos varones que aspiran a la gubernatura de Tamaulipas están haciendo changuitos para que prospere la reversa en la propuesta de obligar que sean solo mujeres las candidatas en San Luis Potosí, los hombres tamaulipecos quieren suerte luego de la intervención presidencial al solicitar la revisión Constitucional de la propuesta de obligar a todos los partidos a proponer mujeres como lo quiere gobernador de ese Estado para poder hacer ganar a su esposa y heredarle el cargo, saben que de lo que ahí resulte se les abrirán las puertas, y las posibilidades de seguir soñando…

TRANSFORMARÁ AMÉRICO EDIFICIO ABANDONADO EN MODERNAS OFICINAS GUBERNAMENTALES… Luego de hacer un recorrido al interior de la edificación conocida como “La Casa de los Medina”, la cual recientemente fue adquirida por el Gobierno del Estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que este espacio se convertirá en modernas y funcionales oficinas gubernamentales que podrían ser ocupadas por la Agencia Digital.

Antes de ingresar a Palacio de Gobierno, la mañana de este jueves, el mandatario tamaulipeco realizó un recorrido por la casa ubicada en el 15 Juárez de esta capital, la cual por muchos años estuvo abandonada y en donde se han iniciado los trabajos de demolición por parte de la Secretaría de Obras Públicas.

Explicó que existía un problema de litigio entre los familiares; sin embargo, el interés del Gobierno del Estado por reactivar esta esquina, ubicada en el primer cuadro de Ciudad Victoria, hizo posible llegar a un acuerdo y valorar el proyecto de la Secretaría de Obras Públicas para orientarlo a nuevas oficinas gubernamentales.

“Estamos viendo aquí, en relación con la necesidad de oficinas gubernamentales, un diseño que pueda tener también un espacio de estacionamiento y que permita construir algo moderno, quizá relacionado con la condición digital hacia la que estamos avanzando” expresó el mandatario estatal, quien dio a conocer la intención de generar mejores condiciones para la gestión pública, alineados con la Agencia Digital a nivel federal y, al mismo tiempo, recuperar y modernizar esta esquina que permaneció sin utilizar durante mucho tiempo.

El gobernador indicó que este proyecto forma parte de la remodelación del centro histórico de Victoria, que también incluye trabajos en el antiguo Cine Avenida, así como nuevos pasos peatonales sobre el cauce del río San Marcos, lo que permitirá mejorar la movilidad de la población, ofrecer una mejor imagen arquitectónica y brindar una nueva percepción de la capital. Por último, refirió que, en consenso con la SEDENA, se edificará una asta bandera monumental en las instalaciones del cuartel militar, la cual se entregará el próximo 24 de febrero.

DESTACA LA UAT A NIVEL NACIONAL EN POSGRADOS DE ALTA CALIDAD… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo resultados sobresalientes en la Convocatoria de Ingreso y Permanencia 2025 del Sistema Nacional de Posgrado (SNP) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología SECIHTI, reafirmando su liderazgo en la formación de posgrados de alta calidad.

En esta edición, 41 programas de la UAT fueron ingresados en el Sistema Nacional de Posgrados logro que refleja el trabajo académico de sus comunidades y la visión institucional impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, en congruencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el compromiso permanente con la calidad educativa.

La presencia de estos programas en el SNP no solo ratifica su pertinencia, rigor académico y calidad, sino que también abre mayores oportunidades para estudiantes y docentes, al permitir el acceso a becas, apoyos a la investigación, movilidad académica y redes nacionales e internacionales de colaboración.

Con estos resultados, la UAT consolida su posición como una de las principales instituciones de educación superior en el noreste del país, comprometida con la formación de profesionales y científicos capaces de responder a los retos de Tamaulipas y de México.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas continuará fortaleciendo su oferta de posgrado, refrendando su compromiso con la excelencia, la innovación y el desarrollo sustentable de nuestra entidad y del país.

RECONOCE Y AGRADECE ALCALDE LALO GATTÁS TRABAJO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO… El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, recorrió las áreas administrativas del Ayuntamiento para saludar y agradecer al personal por el trabajo realizado durante el año en beneficio de la ciudadanía victorense.

“Es un orgullo contar y trabajar con un equipo comprometido y responsable que son todos ustedes. 2026 va ser un mejor año para todos y la gente a la que servimos a través de las áreas del gobierno municipal” aseguró Gattás Báez en la visita de salutación.

En compañía del secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, convivió y expresó buenos deseos a las y los empleados de Contraloría, Tesorería, Dirección de Gobierno y Oficialía Mayor previo al inicio del periodo vacacional decembrino y fin de año.

