Refuerza Salud prevención de accidentes a través de la campaña “En estas fiestas decembrinas”

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante la llegada del periodo vacacional y las fiestas decembrinas, el secretario de Salud, convocó a los integrantes del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) para reforzar las acciones de concientización enfocadas a evitar percances viales y en el hogar como el cuidado de las instalaciones eléctricas, incendios, desperfectos, entre otros, así como recomendaciones para prevenir enfermedades.

En el encuentro, que se llevó a cabo de manera virtual, se dio prioridad al reforzamiento de la campaña de difusión “En estas fiestas decembrinas” para realizar los festejos con responsabilidad como: “Apaga el árbol de navidad antes de dormir”; “Revisa que los juguetes que reciben los niños no sean tóxicos”; “No uses luces navideñas en malas condiciones”; “Aleja a los niños de la estufa para evitar quemaduras”; “La pólvora no entiende edades”, así como “Si tomas, no manejes”.

“Como parte de las estrategias y por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, los integrantes del COEPRA, en el periodo vacacional, deberán reforzar sus acciones de prevención, para contribuir en la disminución y/o evitar los accidentes”, destacó el director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, quien presidió la reunión en representación del doctor Vicente Joel Hernández Navarro.

Entre los temas que se abordaron destaca la “Identificación de Puntos Inseguros en la Vialidad” a cargo del personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Victoria; estadísticas de accidentes que se han registrado en este año en territorio tamaulipeco, así como se presentó el Manual del Motociclista, ya que en últimas fechas se observa un importante incremento de accidentes en donde están involucrados este tipo de transporte.

“Estas acciones permitirán concientizar a la población de las precauciones y cuidados que debe tener en casa y al viajar”, destacó de la Garza Garza, durante la cuarta reunión ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, en donde se dio seguimiento a las estrategias nacionales y estatales para reducir la incidencia de percances, lo que disminuye la necesidad de atención médica, la morbilidad, discapacidad y mortalidad asociados a ellos.