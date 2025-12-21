Accidente en carretera deja 3 personas fallecidas 7 lesionadas en Tamaulipas

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- El choque frontal entre un automóvil y una camioneta dejó un saldo de tres personas fallecidas y siete lesionadas, en el kilómetro 51 de la carretera Ciudad Victoria a Zaragoza.

El accidente originó una intensa movilización de ambulancias y unidades de los diferentes cuerpos de emergencia, así como también un gran caos vial.

Las primeras investigaciones en el lugar de los hechos indicaron que las tres personas fallecidas viajaban en un vehículo Toyota. Quienes perdieron la vida fueron el conductor y otras dos acompañantes; el copiloto fue trasladado en estado grave a un hospital de Ciudad Victoria.

Ellos viajaban de Monterrey, Nuevo León, con destino a Tampico, Tamaulipas.

En la camioneta Ford viajaba una familia, integrada por un matrimonio y sus cuatro hijos, quienes sufrieron diferentes lesiones. Ellos procedían de Tampico con destino a Dallas, Texas.

Tras el impacto la camioneta se incendió hasta quedar calcinada, pero sus ocupantes lograron salir a tiempo.