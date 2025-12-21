Actualiza la UAT atlas de riesgo meteorológico para municipios de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), lleva a cabo el proyecto de actualización del Atlas de Riesgo por fenómenos hidrometeorológicos para 33 municipios del estado, una iniciativa estratégica que fortalecerá la capacidad preventiva y de respuesta ante desastres naturales.

Al respecto, el director del Instituto de Ingeniería y Ciencias, Froilán Lucero Magaña, explicó que, por instrucciones del rector Dámaso Anaya Alvarado, se da seguimiento a la colaboración científica de la casa de estudios aplicada en soluciones para el bienestar de la población.

En este sentido, indicó que se atiende el proyecto solicitado por el Gobierno de Tamaulipas, con el fin de generar un instrumento técnico actualizado, fundamentado en información de alta resolución y metodologías científicas reconocidas a nivel nacional.

Explicó que el trabajo contempla el uso combinado de imágenes satelitales, sistemas LiDAR (Light Detection and Ranging/Detección y Alcance de la Luz), fotogrametría aérea, análisis mediante drones y la aplicación de algoritmos desarrollados por especialistas del instituto. Esta integración multifuente posibilita la obtención de modelos precisos del terreno, cuerpos de agua, zonas vulnerables y patrones de riesgo asociados a lluvias extremas, escurrimientos, inundaciones y otros fenómenos climáticos.

Lucero Magaña señaló que la UAT ha desarrollado un protocolo propio para este tipo de estudios, el cual fue revisado y validado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), convirtiendo el proyecto en una referencia metodológica a nivel nacional. La solidez del modelo permitirá también a Protección Civil contar con información confiable para la toma de decisiones, la planeación preventiva y la gestión del territorio.

Actualmente, el equipo técnico de la UAT se encuentra en la fase de adquisición y análisis de series de tiempo satelitales, un proceso que requirió un estudio comparativo de años previos para detectar cambios en los patrones de riesgo. La duración total del proyecto será de 10 a 12 meses, periodo en el que se generarán mapas, diagnósticos y proyecciones de alta precisión para uso institucional.

Finalmente, el director del Instituto de Ingeniería y Ciencias subrayó que la actualización del atlas permitirá anticipar escenarios, mejorar los protocolos de actuación y fortalecer la seguridad de comunidades y zonas urbanas, y, una vez consolidado, el modelo podrá ser replicado en otras entidades del país debido a su carácter innovador y su rigor científico.