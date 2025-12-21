Con juguetes y convivencia, Guardia Estatal impulsa prevención social del delito en San Carlos
Con estas acciones se contribuye a la construcción de comunidades más seguras
Redacción Infonorte
San Carlos, Tamaulipas. – Como parte de las acciones de prevención social del delito y fortalecimiento del tejido comunitario, personal de la Guardia Estatal realizó una jornada de proximidad social y donación de juguetes en el Ejido Nuevo Camacho, del municipio de San Carlos.
La actividad se llevó a cabo en el marco de las festividades de fin de año, con la entrega de juguetes, dulces y refrigerios a niñas y niños de la comunidad, en una convivencia orientada a evitar la violencia, fomentar valores de solidaridad y promover la inclusión social desde edades tempranas.
Estas acciones buscan ofrecer alternativas de sana convivencia y contribuir a la construcción de comunidades más seguras mediante el acercamiento directo entre la corporación y la ciudadanía.
Además de la entrega de obsequios, las y los menores tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las unidades operativas, subir a ellas y convivir con los elementos de la Guardia Estatal, en un ambiente de respeto y confianza.
La actividad incluyó juegos, dinámicas y actividades recreativas, fortaleciendo el vínculo entre la autoridad y la población infantil.