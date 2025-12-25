Eligen a estudiante de la UAT como enlace universitario de Banxico

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Marian Sánchez Roque, alumna del séptimo semestre de la Licenciatura en Economía de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, ha sido seleccionada como Enlace Universitario Banxico generación 2026.

El programa del Banco de México está dirigido a jóvenes con desempeño académico destacado y potencial para participar en actividades de formación vinculadas al desarrollo económico y financiero del país.

La distinción integra a la estudiante a una red nacional de universitarios de los 32 estados de la República, quienes participan en procesos de actualización y acercamiento a temas de banca central.

Como parte de sus funciones dentro del programa, Marian actuará como enlace institucional entre el Banco de México y la UAT, contribuyendo a acercar información, materiales educativos y actividades que impulsen una mayor cultura económica y financiera entre el estudiantado. Este rol permitirá generar nuevos espacios de divulgación y reforzar el vínculo entre la comunidad universitaria y organismos especializados a nivel nacional.

La joven universitaria participó en la convocatoria de Banxico con una propuesta en la que plantea la importancia de ampliar el alcance de los contenidos económicos hacia todos los sectores de la comunidad universitaria, no únicamente a quienes cursan programas afines.

Su planteamiento coincide con los objetivos del programa Enlace Universitario Banxico, que busca promover el entendimiento de temas económicos de manera accesible y comprensible para jóvenes de distintas áreas académicas.

El programa otorgará a la estudiante acceso a talleres especializados, conferencias, cursos de actualización en banca central y espacios de intercambio con expertos del sector financiero. Esta experiencia fortalecerá su formación profesional y facilitará que los conocimientos adquiridos se repliquen en actividades de divulgación dirigidas a la comunidad de la UAT.

El proceso contó con el acompañamiento académico del Dr. Jaime Gerardo Malacara Navejar, director de la UAM Reynosa Rodhe, y de la Dra. Yuridia Mendoza Luna, quienes brindaron seguimiento institucional a la participación de la estudiante.

Con esta selección, la UAT refrenda su participación en programas nacionales orientados a fortalecer las habilidades profesionales y el desarrollo académico de su comunidad estudiantil.