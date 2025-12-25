Tragedia en Veracruz; bala perdida mata a un niño durante ataque armado

AGENCIAS

Un niño de un año de edad fue asesinado a consecuencia de una bala perdida durante un ataque armado ocurrido en la zona montañosa central de Veracruz.

Los hechos se registraron en vísperas de la Navidad, en el Barrio de Ocotla, del municipio de Rafael Delgado, donde se reportó el hecho de violencia.

De acuerdo con testigos, varios sujetos armados que viajaban en un automóvil persiguieron a un motociclista, lo que derivó en un tiroteo.

Durante el ataque, una bala perdida impactó al menor, quien se encontraba con sus familiares. El niño fue trasladado a un hospital de la región de Orizaba y posteriormente canalizado al Hospital del IMSS-Bienestar de Río Blanco, donde falleció.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia iniciaron una investigación para esclarecer el caso.