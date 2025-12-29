Alertan por ingreso de frente frío 25 que afectará a varios estados de México

Redacción Infonorte

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que durante el cierre del año continuarán prevaleciendo condiciones climáticas adversas, caracterizadas por lluvias intensas y un marcado descenso de temperaturas, por lo que se exhorta a la población a tomar previsiones.



De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 25 se desplazará sobre el litoral del Golfo de México que, en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán, ocasionará chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, y lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.



Asimismo, la masa de aire ártico asociada al frente provocará un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país, así como un evento de “Norte” intenso en las costas de Tamaulipas y Veracruz, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Se prevé además la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.



El ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente del territorio nacional.



El día de hoy se presentarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.



De acuerdo con el SMN, el martes 30 se pronostican lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Veracruz (regiones de Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco, y temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.



El miércoles 31 de diciembre se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.



Ante estas condiciones climáticas adversas, se hace un llamado a la población para:



Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.



La Coordinación Nacional de Protección Civil reitera que los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación permanente para la vigilancia de estos sistemas meteorológicos y la atención oportuna de cualquier eventualidad.