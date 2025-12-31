Inicia gobierno de Victoria pavimentación de 12,743 m2 en la Héroe de Nacozari

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobierno de Victoria, que preside el alcalde Lalo Gattás, intensificó este martes los trabajos de rehabilitación de pavimento en la calle 27 Lauro Rendón, de Benito Juárez a Gral. Alberto Carrera Torres, de la colonia Héroe de Nacozari.

Tras la restitución de 900 metros de red central y tomas domiciliarias de agua potable por parte de COMAPA y nivelación de superficie, cuadrillas de la secretaría de Obras Públicas del Municipio iniciaron la aplicación de nueva carpeta asfáltica en los 12,743 metros cuadrados proyectados a restituir.

Eusebio Alfaro Reyna, titular de la dependencia, informó que el alcalde de la Capital, Lalo Gattás, instruyó autorizar la adquisición de material asfáltico para concluir la obra que beneficiará a los habitantes de ese amplio sector de la ciudad, cómo la movilidad comercial, de transporte público y escolar.