Inicia gobierno de Victoria pavimentación de 12,743 m2 en la Héroe de Nacozari

El gobierno de Victoria, que preside el alcalde Lalo Gattás, intensificó este martes los trabajos de rehabilitación de pavimento en la calle 27 Lauro Rendón, de Benito Juárez a Gral. Alberto Carrera Torres, de la colonia Héroe de Nacozari.

31 diciembre, 2025
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobierno de Victoria, que preside el alcalde Lalo Gattás, intensificó este martes los trabajos de rehabilitación de pavimento en la calle 27 Lauro Rendón, de Benito Juárez a Gral. Alberto Carrera Torres, de la colonia Héroe de Nacozari.

Tras la restitución de 900 metros de red central y tomas domiciliarias de agua potable por parte de COMAPA y nivelación de superficie, cuadrillas de la secretaría de Obras Públicas del Municipio iniciaron la aplicación de nueva carpeta asfáltica en los 12,743 metros cuadrados proyectados a restituir.

Eusebio Alfaro Reyna, titular de la dependencia, informó que el alcalde de la Capital, Lalo Gattás, instruyó autorizar la adquisición de material asfáltico para concluir la obra que beneficiará a los habitantes de ese amplio sector de la ciudad, cómo la movilidad comercial, de transporte público y escolar.

31 diciembre, 2025
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Desarrolla alumna de la UAT aplicación para mejorar comprensión lectora

31 diciembre, 2025

Recomienda Guardia Estatal Cibernética extremar precauciones al comprar en redes sociales

31 diciembre, 2025

Cd. Victoria: Lleva Municipio apoyo alimentario a vecinos de la colonia Enfermeras

29 diciembre, 2025

Guardia Estatal garantiza traslados ordenados y seguros de paisanos por Tamaulipas

29 diciembre, 2025
Botón volver arriba