Recomienda Guardia Estatal Cibernética extremar precauciones al comprar en redes sociales

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al ser las redes sociales uno de los medios más utilizados para realizar compras, personal de la Guardia Estatal Cibernética recomienda extremar precauciones para evitar ser víctimas de fraude, estafa y otros delitos que emplean este canal.

De acuerdo con el policía tercero Luis Marín, perteneciente a esta unidad de la Guardia Estatal, es común durante esta temporada generar páginas o contenido falso con ofertas, principalmente sobre productos electrónicos a precios muy bajos.

Debido a que estas plataformas no cuentan con políticas de devolución y otras regulaciones que protegen tanto a comerciantes como compradores, sugirió priorizar los sitios verificados e implementar la técnica “confianza cero” que básicamente consiste en no dejarse llevar por cualquier publicación en redes sociales.

Además, llamó a la ciudadanía a extremar precauciones con adultos mayores y menores de edad, puesto que son los grupos poblacionales con mayor probabilidad de ser víctimas de algún ciberdelito, debido a la falta de información y medidas de ciberseguridad.

En el caso de estos últimos, explicó, a nivel nacional se han emitido alertas respecto al uso inadecuado de los chats privados de algunos videojuegos, por lo que enfatizó el llamado a las personas cuidadoras a estar alertas en este sentido.