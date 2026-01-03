Elaboran alumnas de la UAT propuesta innovadora para manejo del ganado

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el objetivo de atender problemáticas recurrentes del sector agropecuario del estado, un grupo de estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrolló un proyecto basado en un microchip híbrido con sensor integrado, diseñado para mejorar la trazabilidad, seguridad y salud del ganado mediante monitoreo en tiempo real.

El proyecto denominado “Propuesta Modelo de Negocio: Eartag Sensor para Ganado”, fue elaborado por Jazzia Dalal Tudón Rivera, Paula Gabriela Bárcenas Pérez y Emily Montserrat Tapia González, estudiantes del Programa Académico de Contador Público, con la asesoría del Dr. Eduardo Alfredo Constante Núñez y del Mtro. Alejandro Trujillo Jiménez.

El proyecto surge tras identificar que la falta de sistemas de seguimiento eficientes dificulta la detección temprana de enfermedades, incrementa el riesgo de extravío o robo de animales y limita el control de la alimentación y del comportamiento del hato, afectando la productividad del sector ganadero.

La propuesta incorpora un dispositivo RFID (Radio Frequency Identification, en español: Identificación por Radiofrecuencia) con sensores capaces de registrar datos como peso, historial sanitario, temperatura corporal y movimiento, que se envían a una aplicación móvil faciltando la consulta inmediata de información relevante para la toma de decisiones.

El sistema incluye la creación de geocercas digitales que alertan al productor cuando un animal sale de zonas establecidas, mejorando significativamente la seguridad y la trazabilidad, reduciendo riesgos de extravío o robo.

Esta solución tecnológica integra herramientas de análisis productivo, reportes automatizados y calendarios de manejo reproductivo, permitiendo una gestión más eficiente, sustentable y rentable.

La pertinencia y solidez de este trabajo académico permitió que fuera seleccionado para su publicación en el próximo número de la Revista Internacional de Investigación Transdisciplinaria, una publicación académica que evalúa sus contribuciones mediante arbitraje doble ciego y que se especializa en investigaciones aplicadas con enfoque multidisciplinario. Esta selección representa un reconocimiento al rigor metodológico y a la relevancia de la propuesta.

Con este trabajo, los estudiantes de la UAT demuestran su capacidad para abordar problemáticas regionales mediante propuestas con bases metodológicas sólidas, enfoque innovador y gran potencial para ser adoptadas por productores locales, reafirmando así el compromiso institucional con la investigación aplicada y el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector agropecuario de Tamaulipas.