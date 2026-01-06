Marco Antonio Vázquez Villanueva

Primero la casa, Américo disfruta Miquihuana, Gattás paga el predial…

Preocupante, y al mismo tiempo de risa loca, resulta todo el tema sobre lo que ocurre en Venezuela, la detención de Nicolas Maduro su presidente a manos de los grupos especializados de la milicia gringa que entró como si estuvieran en casa, sin respetar nada ni a nadie.

Hasta ahí la preocupación, porque ver con profundidad y seriedad el tema se antoja muy complicado, no hemos disfrutado ni padecido lo mismo que los habitantes de Venezuela para atacar o defender al presidente de ese país y menos tenemos argumentos para saber si el gobierno gringo actúo estrictamente pensando en la seguridad (al acusar a Maaduro de narco y dictador) o simple y llanamente la intervención se alimentó de ambiciones por el petróleo, así que no pecaremos de expertos en un tema al fín, como decía el poeta, ya el tiempo colocará a cada puta en su portal.

En lo que a nosotros importa deje decirle que es bastante preocupante que todo mundo debate sobre Maduro o la intervención gringa, se alinean de un lado u otro, apoyan o critican y hasta ahí puede ser que todo esté bien, lo triste, es que ese nivel de discusión no lo alcancemos los mexicanos en los temas importantes de la vida nacional, vaya pues, ni el asesinato de un alcalde tan polémico como lo fue Carlos Manzo de Uruapan, Michoacán levantó tanto vuelo.

Pareciera que los mexicanos andamos orinando fuera de la olla porque podemos ponernos a orar por Siria, pedir que Putín saque las manos de Ucrania, indignarnos con los israelíes o los gringos por atacar a sus enemigos, es más, hasta por el resultado de un partido de futbol, pero ni siquiera somos capaces de observar lo que ocurre en nuestra casa.

Se espantaría, por ejemplo, si le digo que se han hecho encuestas para saber cuantos conocen al Diputado que los representa y cerca del 80 por ciento no se acuerdan ni de sus nombres, eso sí, no se vería sorprendido si le digo que todavía es más alto el porcentaje de los que desconfían en los ellos, en los legisladores, claro que se lo han ganado, sin embargo por no estar pendiente de la casa lo peor es que, para desgracia nuestra, los congresos, el federal y los locales, invariablemente son el semillero de los futuros alcaldes, a veces hasta de futuros gobernadores.

Conclusión, sí esta bien preocuparse por Venezuela, por la libertad y el futuro de nuestras naciones que son débiles ante una potencia como Estados Unidos, y preocúpese en serio, así como muchos narcos o políticos de todos los partidos que ven como real esa amenaza de que los gringos ataquen igual a otros país o México, pero hágalo con la conciencia de que al final lo único que nos puede salvar es seguir encontrando buenos políticos y para eso usted y todos los que le rodean primero deben estar preocupados por lo que sucede en casa, en su cuadra, su colonia, su municipio, su estado y la nación, en ese orden, más aún, escalón por escalón, luego si, ya cuando hayamos dominado la policía nacional en todos sus niveles pues entrarle con seriedad al tema de Venezuela, Cuba, Ucrania, Israel, los africanos que mueren de hambre, los argentinos y todo aquel que a usted se le ocurra, porque de verdad, entrarle con tanta calentura al debate de la captura de Maduro y el tema de Venezuela solo nos hace ver como hipócritas, falsos, como torpes, en el peor de los casos, como verdaderos ignorantes de lo que ocurren en nuestro alrededor, como quienes buscamos el candil de la calle para no encender el de la casa por temor a ver en lo que se ha convertido…

LOS EJEMPLOS LOCALES… Usted tiene que preocuparse y estar en lo nuestro, mire, parece trivial pero se pueden tomar ejemplos de los políticos locales, le diría, por ejemplo, que en diciembre en lo personal, me causó una impresión muy grata que el gobernador Américo Villarreal junto a su esposa postearan desde Miquihuana, haciendo ejercicio, senderismo le llaman, en pinturas rupestres, en una joya que tenemos cerca y visitando con beneficios a uno de nuestros municipios más pobres, porque eso alentará a muchos otros pudientes a recorrer esa región, a ir a gastar su dinero y darle vida a la misma, a entender que también en casa tenemos cosas buenas, y no crea que es poca cosa lo que le digo, para que lo compare, puede preguntar en donde pasaba sus vacaciones el anterior gobernador y su equipo, es más, ahora mismo revise las redes sociales y notará como hasta el Senador Noroña que se dice muy de izquierda prefirió irse a gasta sus miles de dólares y euros a Italia.

En eso mismo de los ejemplo, también puede ver la información que se da a conocer desde las oficinas del 17 Hidalgo, desde la presidencia municipal de Victoria, en una foto del alcalde Eduardo Gattás Baéz se detalla que está pagando el impuesto predial, y le insisto, no es para minimizar estas señales, al contrario, son para reconocerse porque el pago del impuesto predial es la principal fuente de ingresos de un gobierno municipal, de ahí parte la posibilidad de financiar la mejora de servicios públicos, calidad de vida y bienestar de los ciudadanos.

Lo de Gattás es una acción que da confianza al ciudadano que además puede aprovechar incentivos adicionales de condonación de recargos y bonificación de descuentos, para que vea que no es poca cosa tampoco, le hablo de más de 163 mil propietarios de predios registrados en la Capital.

Le insisto, la respuesta y la mejora de una sociedad es empezar en casa, me alegra que nos preocupemos por el mundo, pero créalo, si en verdad queremos cambiar necesitamos hacerlo donde realmente podemos, en lo nuestro, en casa…

En su estancia, saludó y agradeció a los cientos de contribuyentes que acudieron el primer día a cumplir con el pago puntual del predial, además de que reiteró el compromiso de destinar el recurso que obtenga el municipio por la recaudación en la mejora de servicios públicos como recolección de basura, alumbrado público, rehabilitación de pavimentos y la imagen urbana de la Capital y Corazón de Tamaulipas.

NUEVO RÉCORD TURÍSTICO: 16.6 MILLONES DE VISITANTES EN TAMAULIPAS, SECTUR… Tamaulipas continúa consolidándose como un destino turístico de referencia al registrar, al cierre de 2025, más de 16 millones 679 mil 295 visitantes, una cifra récord en la historia del estado, destacó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo.

Al desglosar las cifras del Sistema Estatal para la Afluencia Turística, señaló que este número de visitantes representa un crecimiento del 17.5 % en comparación con 2024, lo que también se traduce en una derrama económica superior a los 15 mil 334 millones de pesos, impulsando el desarrollo local, beneficiando a miles de familias tamaulipecas y proyectando la riqueza natural de la entidad.

Refirió que, gracias al impulso, gestión y promoción del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas se sigue consolidando como una joya del turismo en todas sus variantes.

“Entre los atractivos más visitados destacan la icónica Playa Miramar, en Ciudad Madero; el encantador puerto de Tampico; el Pueblo Mágico de Tula, con su rica tradición en cuera tamaulipeca y enchiladas tultecas, y la monumental Virgen de la Misericordia, en El Chorrito, municipio de Hidalgo, un nuevo símbolo del turismo religioso que atrae a peregrinos de todo el noreste mexicano”, señaló.

Con estos resultados, Tamaulipas reafirma su posición como un estado que lo tiene todo: playas, naturaleza, cultura, deporte y espiritualidad. “Los invitamos a descubrir por qué Tamaulipas Seguro te Enamora”, refirió el funcionario estatal.

Concluyó que este 2026 el puerto de Tampico será sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, con lo que “tendremos en la entidad no solo la presencia de los 177 Pueblos Mágicos del país, sino la visita de potenciales compradores de México y del extranjero”.

ELABORAN ALUMNAS DE LA UAT PROPUESTA INNOVADORA PARA MANEJO DEL GANADO… Con el objetivo de atender problemáticas recurrentes del sector agropecuario del estado, un grupo de estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrolló un proyecto basado en un microchip híbrido con sensor integrado, diseñado para mejorar la trazabilidad, seguridad y salud del ganado mediante monitoreo en tiempo real.

El proyecto denominado “Propuesta Modelo de Negocio: Eartag Sensor para Ganado”, fue elaborado por Jazzia Dalal Tudón Rivera, Paula Gabriela Bárcenas Pérez y Emily Montserrat Tapia González, estudiantes del Programa Académico de Contador Público, con la asesoría del Dr. Eduardo Alfredo Constante Núñez y del Mtro. Alejandro Trujillo Jiménez.

El proyecto surge tras identificar que la falta de sistemas de seguimiento eficientes dificulta la detección temprana de enfermedades, incrementa el riesgo de extravío o robo de animales y limita el control de la alimentación y del comportamiento del hato, afectando la productividad del sector ganadero.

La propuesta incorpora un dispositivo RFID (Radio Frequency Identification, en español: Identificación por Radiofrecuencia) con sensores capaces de registrar datos como peso, historial sanitario, temperatura corporal y movimiento, que se envían a una aplicación móvil faciltando la consulta inmediata de información relevante para la toma de decisiones.

El sistema incluye la creación de geocercas digitales que alertan al productor cuando un animal sale de zonas establecidas, mejorando significativamente la seguridad y la trazabilidad, reduciendo riesgos de extravío o robo.

Esta solución tecnológica integra herramientas de análisis productivo, reportes automatizados y calendarios de manejo reproductivo, permitiendo una gestión más eficiente, sustentable y rentable.

La pertinencia y solidez de este trabajo académico permitió que fuera seleccionado para su publicación en el próximo número de la Revista Internacional de Investigación Transdisciplinaria, una publicación académica que evalúa sus contribuciones mediante arbitraje doble ciego y que se especializa en investigaciones aplicadas con enfoque multidisciplinario. Esta selección representa un reconocimiento al rigor metodológico y a la relevancia de la propuesta.

Con este trabajo, los estudiantes de la UAT demuestran su capacidad para abordar problemáticas regionales mediante propuestas con bases metodológicas sólidas, enfoque innovador y gran potencial para ser adoptadas por productores locales, reafirmando así el compromiso institucional con la investigación aplicada y el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector agropecuario de Tamaulipas.

