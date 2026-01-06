Marco Antonio Vázquez Villanueva

Manual para Morena y otros novatos…

Este año, a finales, quedarán más que vistas las candidatas y candidatos a alcaldes, diputados locales y diputados federales los que definitivamente con sus triunfos y derrotas despejarán las dudas sobre quien elegirá a la futura gobernadora o el futuro mandatario estatal, por eso vale la pena narrar historia electoral.

Eran tiempos del descaro, en los que el PRI estaba en el gobierno estatal y tenía como mayor enemigo a los propios priístas resentidos más su necesidad de ir jugando a la democracia, de simular los excesos en las campañas.

Abrí la puerta de aquella oficina del partido a invitación de su titular, al fondo una mesa, sillas y colgado a la pared un mapa de la capital con cientos de alfileres de distintos colores clavados en lo que representaba cada cuadra, en espacios, en cada casa.

Tiempos de campaña resultaba ocioso preguntar la razón del mapa pero se lanzó la pregunta, ¿hay muchos rojos, se supone que les irá mal?, la respuesta fue corta, pero contundente, “significa que sabemos lo que nos duele y donde hay que aplicarnos, pero vamos a ganar y de calle”.

Luego explicó cada color, unos alfileres eran para distinguir al incipiente PAN y demás partidos, otros para ubicar a sus propias jefas de manzana, algunos más para los dirigentes de seccionales, luego con otros colores diferentes ubicaban donde hacían falta becas, despensas, a quien se le podía ofrecer empleo y una larga lista de necesitados, casi casa por casa, vaya, era información que se si hubiera utilizado para un proyecto de desarrollo económico Victoria en este momento fuera una gran capital que ya no requeriría ni pavimentaciones, ni empleos, ni nada, pero el objetivo era otro.

En aquella elección, efectivamente, los priístas ganaron Victoria y lo hicieron de calle, también tuvieron éxito en los municipios que había pronosticado el entonces entrevistado, igual “perdieron” en otros y fueron derrotados en Río Bravo, si mal no recuerdo.

Ese era el PRI en el gobierno, un partido lleno de información, que no trabajaba los votos con ocurrencias sino con diagnósticos claros, que perdía con quien le gustaba perder y pocas veces era derrotado, casi siempre, por liderazgos muy focalizados.

Al paso de los años a aquel funcionario partidistas se le preguntó por el mapa, si todavía existía, la respuesta fue lacónica, “ya no tiene cien colonias Victoria y ahorita te graban con cualquier teléfono”.

Supe, por otros tricolores, que la estrategia tuvo que cambiar, que se hizo más compleja al grado de que se tenían estructuras de todo tipo en el PRI, quienes andaban en territorio, otros que hacían análisis y encuestas, unos más eran los que proponían estrategias aunque, desde luego, aplicaban casi siempre la más sencilla, la de comprar al contrincante o meterse a la vida de los partidos políticos intentando boicotear a quien les representará un peligro.

Se hizo tan compleja cada elección que llegaron a tener expertos en política electoral que podían medir los riesgos casi milimétricamente, por eso es que en algunos casos pocos entendíamos que el sistema alentara liderazgos opositores a competir, que los financiara, pero lo hacía para dividir votos y ganar con su estructura, con el llamado voto duro, casos así los vimos en Victoria, Matamoros, Reynosa y en muchos municipios, otra vez, el trabajo se hacía con profesionales, analistas, comunicadores, expertos en encuestas y también en el reparto de dinero pero nunca del poder.

El PRI le pegó al vivo muchas veces, se presume que cuando era necesario le hacía llegar bolsas de dinero a sus opositores para que reforzaran campañas, más cuando había elecciones apretadas y por conveniencia no debía permitir que se cayera el PAN o el PRD, quien le fuera útil en ese momento.

Y le insisto, todo el cuento viene a colación porque pareciera ser que no estar en el gobierno le dolió mucho al PRI que casi lo hacen desaparecer, se ve muy débil, con el riesgo hasta de perder las alcaldías que todavía tiene.

Del PAN no hay mucho que contar, no se aplicaron en crear una estructura electoral, su forma de elegir candidatos los llevó pronto a la ruina, todo el trabajo se los dejó a las instituciones y lo hicieron en tiempos que la vigilancia sobre las mismas iba creciendo.

Exacto, para allá vamos, a que Morena solo tienen que invertir los papeles y recordar que la política debe ser profesional como algún día la hicieron los priístas y se convirtieron en invencibles.

En síntesis, Morena tiene que entender que debe existir como partido, no dejarle todo a las estructuras municipales porque también les darían el poder de elegir candidatos, hasta para gobernador.

Le insisto, un error de estrategia le puede costar caro a Morena, quizá el no revivir al PRI, por lo menos debe hacerlo en algunos municipios como Reynosa, Nuevo Laredo, Madero, Altamira y otros, conclusión, si nadie rescata al PRI no se vaya a sorprender con resultados en contra.

Con un agregado, la elección que este año casi tendrá a sus representantes en las boletas marcará quién tendrá mano para elegir al candidato a gobernador, más aún, quien podrá hacer ganar al futuro mandatario o mandataria.

La suerte para ellos es que en la política no hay nada que inventar, incluso en una simple plática de hace muchos años parece que ya está escrito en manual para Morena y otros novatos, digo, si es que quieren ganar…

TAMAULIPAS INICIA 2026 CON ESTABILIDAD FINANCIERA: AMÉRICO VILLARREAL… Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A pesar de los retos y desafíos que representa el inicio de 2026 por el complejo panorama internacional, Tamaulipas cuenta con estabilidad financiera, un paquete económico que habrá de fortalecer el Plan México y con un presupuesto humanista que garantiza la continuidad y profundización de los programas sociales, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien hizo un llamado a colocar en un primer plano, y ante todo interés, una agenda humanista que se distinga por reeditar la esperanza, repudiar la violencia, la tiranía, la intriga y el abuso del poder, además de preservar la justicia, la paz y la fe.

Al presidir la primera ceremonia cívica de honores del año nuevo, en la explanada de Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo estatal destacó que en Tamaulipas existen condiciones favorables para continuar nuestra transformación, aun frente a un entorno internacional en el que diferencias y divisiones políticas antagónicas han sembrado discordia e incertidumbre, generando hostilidades que han rebasado el terreno de la diplomacia, causando sufrimientos a millones de personas y familias que son arrastradas a conflictos de orden geopolítico, contrarios al derecho, a la razón y a la empatía que debe existir entre semejantes.

“Al refrendarles mis mejores deseos para este 2026, a cada uno y a cada una de ustedes y sus familias, el exhorto es a reeditar la esperanza que moviliza conciencias, que alienta la participación y que impulsa el cambio positivo, y que esta conciencia continúe activa, despierta y orgullosa de una nación que busca una unidad democrática, fortalecer su identidad, su historia, su cultura y que es, a la vez, su mayor fortaleza ante el riesgo de cualquier amenaza”, expresó.

El gobernador destacó que Tamaulipas cerró el 2025 con un balance positivo: por primera vez en tres años logró reducir su deuda, cuenta con la confianza de los inversionistas, aumentó la calificación crediticia y tiene un presupuesto superior a los 80,000 millones de pesos que sostiene el compromiso de aumentar la inversión pública en salud, bienestar, vivienda social, infraestructura y, por supuesto, la paz y la seguridad.

EL RETO, RECAUDAR MÁS SIN CREAR NUEVOS IMPUESTOS: SECRETARIO DE FINANZAS. Por su parte, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, aseguró que gracias al liderazgo y visión del gobernador Américo Villarreal las finanzas del estado están sanas, van bien y van a estar mejor, ya que para este año se estima un ingreso de más de 81,000 millones de pesos, un 5 % más que el año anterior, con el reto de recaudar más en lo estatal sin crear nuevos impuestos que afecten la economía de las y los tamaulipecos.

Agregó que al cierre del 2025 se invirtieron 8,213 millones de pesos en obra pública, se apoyó a 3,116 emprendedoras y emprendedores microempresarios, se incrementó casi un 5 % el presupuesto para asegurar los programas del bienestar de Tamaulipas, alcanzando la cifra histórica de 1,146 millones de pesos, y por primera vez en siete años no se contrató deuda a corto plazo para cumplir con los compromisos del cierre del año.

“Iniciamos este año con esperanza, con responsabilidad y con la certeza de que vamos por el camino correcto, con estabilidad financiera, con convicción política y con un profundo compromiso moral con Tamaulipas, porque cuando el presupuesto se maneja con visión, el dinero sí alcanza”, mencionó.

EN 2026 LA UAT CONTINUARÁ CON SU CRECIMIENTO: DÁMASO ANAYA… En el inicio de las actividades administrativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado realizó, este lunes 5 de enero, un recorrido por diversas áreas del Campus Victoria.

El rector Dámaso Anaya visitó distintas direcciones, secretarías y áreas operativas de la administración central, donde saludó al personal universitario y constató la reanudación de las funciones y procesos internos previo al arranque del ciclo escolar 2026-I de esta casa de estudios.

A lo largo del recorrido, Dámaso Anaya sostuvo un diálogo cercano con el personal administrativo, destacando su relevancia en el funcionamiento de la Universidad, y reconoció su compromiso para contribuir al cumplimiento de las metas institucionales.

Destacó el propósito de desearles a los universitarios un excelente 2026, subrayando que este inicio de actividades representa una etapa para redoblar esfuerzos, fortalecer el trabajo coordinado entre las distintas áreas y avanzar en los objetivos planteados para el crecimiento y mejora continua de la institución.

Recordó que este día también es el inicio del periodo de inscripciones en las diferentes escuelas, facultades y unidades académicas, luego de mencionar que el próximo 19 de enero se pondrán en marcha las clases en la UAT.

Puntualizó que este año se seguirá trabajando en fortalecer la academia, el posgrado y la investigación, así como sus procesos administrativos, con miras a ofrecer mejores servicios educativos a la comunidad tamaulipeca, y continuar siendo la mejor opción de estudios de nivel superior en la entidad.

RETOMA MUNICIPIO DE VICTORIA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES… Con trabajos de fresado y limpieza de azolve, el gobierno de Victoria, que preside el alcalde Lalo Gattás, retomó este lunes la atención de reportes ciudadanos de rehabilitación de vialidades en distintos puntos de la ciudad.

Cuadrillas de la secretaría de Obras Públicas, acudieron a la colonia Vicente Guerrero para remover y sustituir el asfalto deteriorado en la calle 21 de octubre, entre Constitución del 17 y Aldama; así como en calle Mariano Matamoros cruce con Pensamientos de la colonia Héroe de Nacozari.

Con maquinaria, realizaron acciones de rastreo y nivelación en las calles La Presa de la colonia Vamos Tamaulipas, Jesús Villanueva de la colonia La Presita y calle principal del camino al ejido La Presa.

