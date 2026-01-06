Equipa DIF Tamaulipas Unidades Básicas de Rehabilitación en municipios prioritarios

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Tula, Tamaulipas.– En el altiplano tamaulipeco, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, inició la entrega de equipamiento especializado a las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), en beneficio de cientos de familias que cuentan entre sus integrantes con personas que presentan algún grado de discapacidad física.

A través de estas unidades se brinda atención integral a poco más de 13 mil 800 personas en el estado, pertenecientes a población de atención prioritaria, quienes presentan discapacidad motriz y requieren servicios de rehabilitación continua cerca de sus comunidades.

El equipamiento entregado incluye unidades combinadas para electroterapia y ultrasonido, mesas de Kanavel, bicicletas recumbentes, timones, caminadoras eléctricas, paquetes de entrenamiento propioceptivo y de balance, pelotas terapéuticas, polainas, mancuernas, cilindros, cuñas y compreseros especializados, herramientas que permitirán optimizar los procesos de rehabilitación y ampliar las capacidades de atención en cada unidad.

En esta ocasión, los apoyos fueron destinados a las Unidades Básicas de Rehabilitación de los municipios de Tula, Llera, Xicoténcatl, González y San Carlos, las cuales dependen del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), instancia que brinda soporte y acompañamiento a las UBR en todo el estado, atendiendo a población abierta que, por diversas circunstancias, no puede trasladarse hasta la capital para recibir atención especializada.

Los Mensajeros de Paz, a través de un equipo comprometido de fisioterapeutas, trabajan diariamente para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y con el equipamiento entregado se fortalece la atención personalizada de cada paciente, favoreciendo su proceso de rehabilitación, el desarrollo de su autonomía y una mejor integración en el ámbito familiar y social.