La UAT reanuda labor administrativa y prepara el inicio del ciclo escolar

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Luego de su receso vacacional de invierno, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanuda labores este lunes 5 de enero en todas sus dependencias administrativas y académicas, habilitando este mismo día el proceso de inscripciones y reinscripciones para el período escolar universitario 2026-1 (período de Primavera).

Con el arranque del nuevo año, la institución dará la bienvenida a docentes y personal universitario que retomarán sus labores de manera regular después del receso invernal.

De acuerdo con el calendario de la UAT, el período de inscripciones y reinscripciones permanecerá vigente del 5 al 16 de enero de 2026, en tanto que el inicio de clases está programado para el 19 del mismo mes.

En paralelo, durante las primeras semanas del mes, se desarrollarán los procesos administrativos correspondientes, como la entrega de actas, los trámites de regularización documental y la recepción de solicitudes de becas.

La UAT invita a su comunidad estudiantil a revisar con anticipación sus horarios, materiales y documentación requerida, a fin de asegurar un regreso ordenado y puntual.

Asimismo, se recomienda estar atentos a los avisos de cada escuela, facultad o unidad académica para completar los trámites propios de este inicio de semestre.

Para dudas o información adicional sobre procesos escolares, la institución recuerda que estarán disponibles los canales oficiales de atención de cada plantel universitario, así como el portal web y redes sociales oficiales de la UAT, donde se ofrecerán actualizaciones y orientación durante el arranque del período.