Retoma Municipio de Victoria trabajos de rehabilitación de vialidades

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con trabajos de fresado y limpieza de azolve, el gobierno de Victoria, que preside el alcalde Lalo Gattás, retomó este lunes la atención de reportes ciudadanos de rehabilitación de vialidades en distintos puntos de la ciudad.

Cuadrillas de la secretaría de Obras Públicas, acudieron a la colonia Vicente Guerrero para remover y sustituir el asfalto deteriorado en la calle 21 de octubre, entre Constitución del 17 y Aldama; así como en calle Mariano Matamoros cruce con Pensamientos de la colonia Héroe de Nacozari.

Con maquinaria, realizaron acciones de rastreo y nivelación en las calles La Presa de la colonia Vamos Tamaulipas, Jesús Villanueva de la colonia La Presita y calle principal del camino al ejido La Presa.