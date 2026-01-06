Tamaulipas inicia 2026 con estabilidad financiera: Américo Villarreal

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A pesar de los retos y desafíos que representa el inicio de 2026 por el complejo panorama internacional, Tamaulipas cuenta con estabilidad financiera, un paquete económico que habrá de fortalecer el Plan México y con un presupuesto humanista que garantiza la continuidad y profundización de los programas sociales, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien hizo un llamado a colocar en un primer plano, y ante todo interés, una agenda humanista que se distinga por reeditar la esperanza, repudiar la violencia, la tiranía, la intriga y el abuso del poder, además de preservar la justicia, la paz y la fe.

Al presidir la primera ceremonia cívica de honores del año nuevo, en la explanada de Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo estatal destacó que en Tamaulipas existen condiciones favorables para continuar nuestra transformación, aun frente a un entorno internacional en el que diferencias y divisiones políticas antagónicas han sembrado discordia e incertidumbre, generando hostilidades que han rebasado el terreno de la diplomacia, causando sufrimientos a millones de personas y familias que son arrastradas a conflictos de orden geopolítico, contrarios al derecho, a la razón y a la empatía que debe existir entre semejantes.

“Al refrendarles mis mejores deseos para este 2026, a cada uno y a cada una de ustedes y sus familias, el exhorto es a reeditar la esperanza que moviliza conciencias, que alienta la participación y que impulsa el cambio positivo, y que esta conciencia continúe activa, despierta y orgullosa de una nación que busca una unidad democrática, fortalecer su identidad, su historia, su cultura y que es, a la vez, su mayor fortaleza ante el riesgo de cualquier amenaza”, expresó.

El gobernador destacó que Tamaulipas cerró el 2025 con un balance positivo: por primera vez en tres años logró reducir su deuda, cuenta con la confianza de los inversionistas, aumentó la calificación crediticia y tiene un presupuesto superior a los 80,000 millones de pesos que sostiene el compromiso de aumentar la inversión pública en salud, bienestar, vivienda social, infraestructura y, por supuesto, la paz y la seguridad.

EL RETO, RECAUDAR MÁS SIN CREAR NUEVOS IMPUESTOS: SECRETARIO DE FINANZAS

Por su parte, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, aseguró que gracias al liderazgo y visión del gobernador Américo Villarreal las finanzas del estado están sanas, van bien y van a estar mejor, ya que para este año se estima un ingreso de más de 81,000 millones de pesos, un 5 % más que el año anterior, con el reto de recaudar más en lo estatal sin crear nuevos impuestos que afecten la economía de las y los tamaulipecos.

Agregó que al cierre del 2025 se invirtieron 8,213 millones de pesos en obra pública, se apoyó a 3,116 emprendedoras y emprendedores microempresarios, se incrementó casi un 5 % el presupuesto para asegurar los programas del bienestar de Tamaulipas, alcanzando la cifra histórica de 1,146 millones de pesos, y por primera vez en siete años no se contrató deuda a corto plazo para cumplir con los compromisos del cierre del año.

“Iniciamos este año con esperanza, con responsabilidad y con la certeza de que vamos por el camino correcto, con estabilidad financiera, con convicción política y con un profundo compromiso moral con Tamaulipas, porque cuando el presupuesto se maneja con visión, el dinero sí alcanza”, mencionó.