Abre IPSSET recepción de préstamos 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A partir del 08 de enero, el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) dará inicio a la recepción de solicitudes de préstamos en las ventanillas de Prestaciones Económicas ubicadas en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico, informó Sandra Ivonne Mejía Bárcena, directora general del instituto.

El personal de confianza, extraordinario, sindicalizado, pensionados y pensionistas del IPSSET, podrán consultar el Tabulador 2026, así como descargar el formato de solicitud de préstamo a través de la página web www.tamaulipas.gob.mx/ipsset/ mismo que deberán presentar en las ventanillas del Instituto con los requisitos completos.

Las personas interesadas deberán programar una cita a través de la página web del instituto, donde podrán seleccionar el día y la hora para ser atendidas. El trámite podrá realizarse en Ciudad Victoria, en las ventanillas de las oficinas centrales o en la ventanilla ubicada en la planta baja de la Torre Bicentenario; así como en los Módulos IPSSET de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico.

Durante 2025, más de 13,400 derechohabientes se beneficiaron con estos préstamos, que sumaron más de 875 millones de pesos, superando el presupuesto anual destinado, comentó Mejía Bárcena.

Para mayor información pueden llamar al 834 3187300 ext. 76416, 76443 y 76448 o escribir al correo prestaciones.ipsset@tamaulipas.gob.mx en un horario de atención de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.