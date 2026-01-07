Más de 300 alumnos de la UAT hacen estancias en universidades del país y el extranjero

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, informó que durante 2025 más de 300 estudiantes participaron en programas de movilidad académica, realizando estancias tanto en instituciones nacionales como del extranjero.

Dámaso Anaya destacó que la movilidad académica se ha consolidado como uno de los ejes prioritarios en la UAT, al permitir que las y los estudiantes amplíen su preparación profesional, fortalezcan competencias interculturales y vivan experiencias formativas en contextos académicos diversos.

Señaló que este avance ha sido posible gracias a la ampliación de convenios clave, lo que ha diversificado los destinos y las modalidades de intercambio, además de aumentar el número de estudiantes que realizan sus estancias.

Entre los programas más relevantes, resaltó la participación de alumnos de la UAT en el Verano de la Investigación Científica Delfín 2025, mediante el cual hicieron estancias en universidades nacionales y en instituciones de Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y Perú.

Destacó la realización de pasantías de estudiantes en el Walt Disney World Resort, en Florida, Estados Unidos, que integró formación profesional, práctica laboral y desarrollo de habilidades en un entorno global. De igual manera, se impulsaron estancias presenciales en Canadá, orientadas al fortalecimiento académico y al aprendizaje de idiomas.

De cara al 2026, el rector informó que la UAT ha ampliado sus convocatorias de movilidad para el periodo enero-junio, incorporando destinos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, tanto en modalidades presenciales como virtuales.

Mencionó que este año la UAT contempla también convocatorias de movilidad internacional presencial en la Universidad de Burgos, España, y en la Universidad EAFIT de Colombia, así como la modalidad virtual del programa PILA 2026-1, que permite cursar asignaturas en línea en instituciones de América Latina y el Caribe.

En el ámbito nacional, la UAT mantiene programas de movilidad con instituciones de estados como Jalisco, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Nuevo León y Yucatán, para estancias durante el periodo enero-junio del presente año; además de impulsar la movilidad nacional e internacional en el nivel de posgrado, fortaleciendo la colaboración científica y el desarrollo profesional