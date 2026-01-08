“Somos México” propone que partidos que obtengan recursos del narco pierdan registro

AGENCIAS

Integrantes de la organización Somos México, que busca convertirse en partido político, se reunieron con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, para presentarle sus propuestas de reforma electoral, mismas que serán entregadas, posiblemente, la siguiente semana, para que ella las haga llegar a las comisiones que analizan el tema.

Después del encuentro, detallaron algunas de sus propuestas, entre las que se encuentran la pérdida del registro de los partidos políticos si se comprueba que obtuvieron recursos de la delincuencia organizada.

También la representación proporcional exacta, sin sobre representación, y sin disminuir o desaparecer a los diputados y senadores plurinominales, como ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, en su propuesta plantean la defensa del servicio profesional electoral, para que no desaparezca.

Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE, afirmó que “una buena reforma electoral es aquella que se aprueba por el consenso de las fuerzas políticas”; y añadió que el servicio profesional electoral es fundamental para que las elecciones tengan certeza.

“(Nuestra propuesta) está fundada en esta idea de que la democracia debe consolidarse, debe preservarse para que las mexicanas, los mexicanos nos volvamos a apropiar de las instituciones electorales, le demos a la autoridad electoral la solidez y la confianza; defendamos al servicio profesional electoral, de tal suerte que nuestras elecciones sean auténticas”, dijo.