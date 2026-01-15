Ciudad Victoria: Por concluir rehabilitación de red de agua y pavimentación de la calle 27

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En gira de trabajo, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, supervisó la rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle Lauro Rendón de la colonia Héroe de Nacozari, obra que registra un 90 por ciento de avance y beneficiará a 28,575 habitantes.

En compañía del secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, recorrió tramos de la superficie de 12,743.49 metros cuadrados en proceso de pavimentación, que conecta las calles Benito Juárez y Alberto Carrera Torres de la avenida conocida como “27”.

Durante la visita, vecinos, comerciantes y automovilistas manifestaron su agradecimiento por la obra que mejorará la seguridad vial, economía, movilidad y calidad de vida de los habitantes del sector, además de reconocer a Gattás Báez el trabajo que realiza para las vialidades de la Capital.

En coordinación con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), se incluyó la rehabilitación 900 metros en red de agua potable con tubería de 3” y 118 tomas domiciliarias en beneficio de 17, 198 habitantes del mismo asentamiento urbano.