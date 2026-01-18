Análisis Político

Antonio Frausto

Será García Repper

Todo parece indicar que la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción en Tamaulipas será igual que la del Fiscal General de Justicia del Estado, en donde ya se sabía quién iba a ser, desde antes de que los diputados del Congreso Local hicieran el proceso de selección.

Y es que, desde que este cargo se encuentra vacante por la designación de Eduardo Govea Orozco como nuevo titular de la Fiscalía General, en la opinión pública se ha dicho que la responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción recaerá en Andrés García Repper.

El abogado es uno de los tres finalistas elegidos por los diputados locales de una terna de 19 aspirantes, ahora junto con Julieta Elena Martínez Trejo y Miguel Ángel Doria Martínez tendrá que pasar los exámenes que hará El Centro de Evaluación, Control y Confianza, que seguramente lo harán.

Es innegable que García Repper es un personaje ligado a la 4T en Tamaulipas, ocupando diversos cargos, uno de ellos representante del morenismo ante los órganos electorales, en donde demostró su capacidad en estos temas y también su convicción y pasión por el proyecto transformador.

Entre su experiencia profesional destaca haber sido miembro del Comité Técnico de Evaluación para la designación de cuatro consejeros electorales del INE y haber participado en los foros para la Reforma Judicial, convocados por la Cámara de Diputados.

Con la experiencia y reconocimiento que cuenta parece que tiene la capacidad para ocupar una función tan relevante como la Fiscalía Anticorrupción en Tamaulipas. Eso no es cuestionable, lo que sí lo es, es que se haga todo el proceso de elección para elegir a la o a el mejor preparado para el cargo, fingiendo que hay una verdadera competencia para ello.

Es cierto que por ley, los legisladores tienen la obligación de realizar todo el protocolo, pero también lo es que los diputados morenista, ya sea por lealtad ideológica o por una orden de, su jefe político decidieron quién será el elegido, como dieron cuenta algunos colegas periodistas en sus textos, cuando García Repper aparecía como primera opción en los votos de los legisladores de la transformación.

Si las y los diputados van a elegir en los cargos a los servidores públicos especializados en áreas tan relevantes como la justicia o corrupción, solo por tener una misma ideología política, qué sentido tiene que se haya creado todo un proceso de selección para elegir realmente a la o al mejor.

Para seguir así, las ahora fiscalías mejor se hubieran quedado como procuradurías de justicia, pues al final el grupo político que llega al poder como quiera va a imponer a uno de los suyos, blindarse jurídicamente y combatir la corrupción e impartir la procuración de justicia, pero no contra los suyos.

Un muy buen ejemplo, lo tuvimos con Irving Barrios Mujica, fiscal carnal del cabecismo, y el Fiscal Anticorrupción y Auditor Superior heredados del sexenio anterior, protegiendo en la medida de lo posible al ex gobernador y colaboradores pese al desvío de millones de pesos del erario estatal.

CERTEZA CON REFORMA DEL IPSSET

La reforma a la Ley del IPSSET es sin duda un gran logro por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, pues garantiza el derechos de las y los trabajadores del Estado a una jubilación justa y dar certeza para que el organismo siga operando sin riesgo de colapso como se encontraba.

El mandatario estatal acompañado por los liderazgos del IPSSET y SNTE, Blanca Valles y Arnulfo Rodríguez Treviño, respectivamente, dio a conocer esta importante reforma, avalada por el Congreso Local en diciembre pasado.

La dirigente de los burócratas resaltó que los trabajadores tamaulipecos garantizan que su jubilación sea en salarios mínimos y no en UMAS como en otros sistemas. Mientras que el líder magisterial reconoció que a pesar de lo complicado de la situación, el gobernador se comprometió a impulsar una reforma sin afectar a los maestros, cumpliendo su palabra, manteniendo el 10.5 de las aportaciones por parte de los trabajadores.

Sin duda que esta reforma es un excelente ejemplo de que cuando se tiene la disposición se pueden alcanzar grandes acuerdos en beneficio de los más importantes, las y los tamaulipecos y es también una muestra del liderazgo del gobernador.

VICTORIA GENERADORA DE EMPLEOS

El Gobierno Municipal encabezado por Lalo Gattás sigue trabajando en diferentes frentes para impulsar el desarrollo de Victoria, colaborando de la mano tanto con el Gobierno del Estado y Federal, como con la iniciativa privada.

Un ejemplo de ello fue la realización de la primera jornada de reclutamiento de este año, en donde empresas como KEMET, APTIV y Soriana ofertaron más de 300 empleos.

El presidente destacó que existen las condiciones para que en el 2026, se creen más de los 5 mil 200 empleos que se generaron durante el año pasado. Informamos que hay interés de grupos empresariales en invertir en la capital, al contar con mano de obra calificada, condiciones de seguridad y una ubicación geográfica privilegiada, con una expectativa de inversión de mil 250 millones.

Pero no solo se generan empleos, también impulsa la especialización de los servidores públicos municipales, razón por la cual el edil participó en la reunión virtual del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) 2026.

Reunión de capacitación donde se abordaron temas como administración pública municipal, finanzas municipales, asuntos jurídicos y reglamentación municipal, programas federales y elaboración de proyectos.

PRESIDENTA DE NOTARIOS EN VICTORIA

El Colegio de Notarios de Ciudad Victoria, vive una nueva etapa encabezada por la Licenciada María Clemencia Medellín Ledezma, quien asumió la presidencia de este organismo.

La presidenta electa para el periodo 2026-2027, resaltó que trabajará de la mano con los notarios tamaulipecos y con el Gobierno Estatal para fortalecer el derecho notarial, impulsar la capacitación y mejorar la labor de los notarios en general.

La originaria de Llera, es una profesional con amplia experiencia y reconocimiento en el ámbito estatal. Siempre que al frente de estos organismos se encuentren personas con capacidad y calidad moral, abonan al desarrollo de la sociedad. Enhorabuena.

