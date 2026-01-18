Llevará Marina atención médica a comunidades costeras de difícil acceso en Tamaulipas

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– A partir del 19 de enero, la Secretaría de Marina pondrá en marcha, en comunidades del litoral de Tamaulipas, la primera fase del Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, la cual comprenderá los municipios de González, Aldama, Altamira, Soto la Marina, Matamoros y San Fernando, en coordinación con la Secretaría de Salud, la delegación estatal del IMSS-Bienestar y la Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas.

La Secretaría de Marina a través de este programa brindará servicios como medicina general, odontología, psicología, pediatría, ginecología, nutrición, pláticas para la detección oportuna del cáncer, pláticas para la prevención de la violencia intrafamiliar, servicios veterinarios, prevención del dengue y descacharrización, contando con el despliegue de personal, vehículos, embarcaciones menores, equipo médico, material de curación y medicamentos.

La SEMAR informó que el área jurisdiccional de la Zona Naval No. 1 desplegará personal de Sanidad Naval con el fin de proporcionar atención médica en 15 comunidades de los municipios de Altamira, Aldama y González.

Asimismo, el personal al mando del Sector Naval La Pesca brindará atención, del 19 de enero al 8 de febrero, en comunidades rurales del municipio de Soto la Marina, como La Piedra, 10 de Abril, Encarnación, La Peña, La Zamorina y El Esmeril.

Por su parte, el personal del Sector Naval de Matamoros atenderá, del 19 de enero al 6 de febrero, las comunidades de Higuerillas, El Mezquital, ejido El Control y ejido Revolución, así como poblaciones del municipio de San Fernando, como Barrancón del Tío Blas, Palos Blancos, Francisco J. Mújica, La Poza, Las Escobas (San Francisco, Portes Gil, Paso Hondo y Nuevo San Fernando), Carbonera, Carvajal, Punta de Alambre y División del Norte (Nuevo Tlaxcala y Laguna de San Juan).