Se reúne Lalo Gattás con sindicatos de trabajadores municipales en el Estado

En un encuentro de respeto y cordialidad, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez se reunió con secretarios generales adheridos a la Federación de Trabajadores al Servicio de los Ayuntamientos de Tamaulipas que preside Azael Portillo Alejos.

18 enero, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En un encuentro de respeto y cordialidad, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez se reunió con secretarios generales adheridos a la Federación de Trabajadores al Servicio de los Ayuntamientos de Tamaulipas que preside Azael Portillo Alejos.

Invitado por la FETSAT, Gattás Báez compartió el compromiso que se ejerce en Victoria de trabajar unidos por el bienestar de la ciudadanía siendo el objetivo común cambiarle el rostro a la Capital; “lo hacemos todos los días de la mano de nuestros amigos sindicalizados”, enfatizó.

Estuvieron presentes los secretarios generales y representantes de los sindicatos de Madero, Altamira, Tampico, Mante, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Tula, Jaumave, Guemez y Victoria, quiénes reconocieron el trabajo por transformar a la Capital de Tamaulipas.

“Cuando hay sinergia, hay resultados”, destacó Azael Portillo Alejos dirigente de la FETSAT, quién refrendó el respeto y apoyo de la federación al trabajo que se realiza en Victoria y a la nueva dirigencia encabezada por Laura Limón García para trabajar en equipo y unidad.

