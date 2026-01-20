Atiende DIF Tamaulipas a más de 1,800 personas a través de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Durante el año 2025, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, brindó atención integral a un total de 1,829 personas adultas mayores, así como a familiares y cuidadores, mediante servicios de trabajo social, atención psicológica y asesoría jurídica.

La procuradora Astrid Lorena Pazzi Martínez detalló que las acciones incluyen asesorías jurídicas, atenciones psicológicas, intervenciones de trabajo social, procesos de reintegración familiar, elaboración de reportes y seguimiento de juicios, entre otras, aclarando que no todas las atenciones corresponden a casos de abandono, sino al conjunto de servicios que se brindan de manera permanente.

Como parte del balance anual, informó que durante 2025 se otorgaron 2,218 servicios jurídicos, 1,202 servicios psicológicos y 1,439 intervenciones sociales, lo que permitió fortalecer la atención integral y promover una cultura de dignificación y respeto hacia las personas adultas mayores en Tamaulipas.

Asimismo, destacó que la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor realiza jornadas especiales en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, donde se proporciona asesoría legal, atención psicológica y asistencia social a 46 personas adultas mayores privadas de la libertad, con el objetivo de salvaguardar sus derechos humanos.

Estas acciones se replicarán próximamente en los CEDES de Altamira, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.