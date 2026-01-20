Atiende Gobierno de Américo infraestructura de seguridad y procuración de justicia con histórica inversión

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno del Estado, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, al cierre de 2025 fortaleció de manera significativa la infraestructura de seguridad y procuración de justicia, mediante una inversión histórica que superó los 455 millones de pesos (MDP).

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, señaló que esta inversión responde a una visión de gobierno cercana a la ciudadanía, orientada a atender de manera directa las necesidades en materia de seguridad, justicia y paz social, a través de infraestructura estratégica que refuerza la presencia institucional en el territorio.

Entre las acciones más relevantes, destacó la construcción de la Ciudad Judicial en Ciudad Victoria, así como el desarrollo de 15 Estaciones Seguras en la frontera, varias de ellas ubicadas a lo largo de la Carretera Ribereña, un corredor vial estratégico de Tamaulipas que conecta municipios fronterizos y que por años había requerido mayor atención en materia de seguridad.

Pedro Cepeda mencionó que las estaciones de Camargo, Valadeces, Miguel Alemán y Reynosa Norte son las que muestran mayor avance en su construcción, con más del 50 por ciento.

“Tenemos un gobierno que escucha, que tiene como compromiso brindar seguridad a la ciudadanía; las nuevas Estaciones Seguras construidas en una zona anteriormente desatendida, como es La Ribereña, son el reflejo de que se está trabajando de manera decidida por el bienestar de las y los tamaulipecos”, expresó el servidor público.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) agregó que estas acciones forman parte de una visión integral impulsada por el gobernador, orientada a reconstruir la confianza ciudadana, garantizar la seguridad y consolidar un Tamaulipas en paz, con justicia y desarrollo para todas y todos.