Marco Antonio Vázquez Villanueva

Les va a arder…

Cuanto los emisarios del pasado quieren ver derrumbarse a Tamaulipas y sembrar la desconfianza surge un acto que para nada es simbólico, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a tierras cuerudas que se trata más que de un espaldarazo, del reconocimiento a quien manda en Tamaulipas y de enviar el mensaje claro que el hombre fuerte en este Estado es el gobernador, que a Américo se le tiene al más que confianza, un real aprecio.

Así, mientras los agoreros del desastre aprovecharon la llegada de un avión militar de los Estados Unidos para sembrar dudas en los mexicanos, lo menos que dijeron es que vienen por políticos, según ellos porque son corruptos y protectores de delincuentes. Se atrevieron, incluso, a mostrar el avión de la milicia gringa con misiles preparados, cosa que es más falsa que Cabeza de Vaca cuando se dice perseguido político y se oculta en sus millones de dólares amasados de la peor manera; pues otra vez les muestran cual es la verdad, a los del pasado les mostraran que en la relación federación-estado solo existe confianza, colaboración y larga vida.

El caso es que los adictos del prófugo, porque hay que decir que son ellos los que mueven las redes con esas tendencias negativas para el Estado, hasta se atrevieron a detallar que van a detener al gobernador Américo Villarreal, apoyados por su padrino el expresidente más corrupto de todos y padrino de sus desfiguros, para alentar esa especie, otra vez les responden rápido a sus falsedades.

Y por supuesto que el gobernador igual tenía que defenderse y lo hizo este mismo lunes 18 de enero, a primera hora, dentro de la ceremonia de honores a la bandera, ahí les puso el adjetivo que les queda como anillo al dedo a los del pasado, “los ingenieros del caos”, así los bautizó por su sarta de mentiras, por su tendencia a pretender destruir Tamaulipas a base de falsedades, sin importar que con ello espanten los empleos, dañen a los que aquí vivimos.

Obvio es, en Tamaulipas pasan cosas, es un Estado que no ha podido curar las heridas que le dejaron los del pasado que todo saquearon, que todo destruyeron, que todo entregaron a la delincuencia que está mal acostumbrada y pretende que las cosas sigan igual, con la inercia de solo fingir que se les combate, pero sin que les hagan nada, por ello es que a veces se ven enfrentamientos, a veces atacan, a veces dañan y resurgen los hechos que aquellos aseguraban se habían acabado para siempre, pero para nada se estamos como con ellos, ya no volveremos a la era prianista.

El gobernador Américo Villarreal por eso no festina tanto, mesurado solo pide que se detalle la realidad, ni más ni menos, que se expongan los datos que arroja el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, el INEGI, los grupos de víctimas, la misma sociedad en su percepción de lo que ocurre, lo dice a sabiendas de que todos los números muestran una disminución de los delitos, hablan de una mayor confianza de la población al gobierno, de un trabajo de coordinación que las víctimas y la sociedad reconocen.

“Por ello la necesidad de visibilizar el trabajo que se viene realizando y los resultados positivos alcanzados, para que no sean desvirtuados por quienes dicen que Tamaulipas camina en sentido contrario al avance medible en los datos duros, como el caso de la seguridad pública. Existen quienes se incomodan porque no les conviene que Tamaulipas avance en materia de bienestar social, justicia y una mejor distribución de la riqueza, en ese sentido solicitamos que los medios y las redes sociales no sean cooptados por las páginas pagadas por los “ingenieros del caos”, que buscan con estas publicaciones generar emociones negativas en base a las calumnias y mentiras que difunden”, relató el mandatario.

Obvio, si las palabras del mandatario estatal le dolerán a los enemigos de su gobierno, a los seguidores del prófugo y a los que añoran presupuestos, la vista de la presidenta Claudia les significará cosas peores, creo que ahora si les va a arder y no precisamente su conciencia sino salva sea la parte, porque ellos saben que el respaldo de la presidenta no es atacable, sino solo un mensajes contundente de que Américo tiene larga vida en su administración y el apoyo a la misma…

OTRA VEZ BRINCA EN UNA PATA EL DELEGADO… Pero bueno, si el gobernador Américo Villarreal se muestra contento con la visita de la presidenta a Tamaulipas quien anda eufórico es el delegado de los programas federales en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, la razón es simple, se anuncia que tentativamente la visita de la presidenta será en Reynosa y Nuevo Laredo y que el tema principal serán los programas sociales, y no es para menos, este año los mismos llegaron a 867 mil beneficiados directos en el Estado, casi 25 mil millones de pesos a distribuirse y con ello reconocerse que ha funcionado el trabajo de los Servidores de la Nación, la eliminación de los intermediarios, el efectivo aterrizaje personalizado de los recursos, en pocas palabras, se reconoce la labor del delegado que se presume anda brincando en una pata…

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM VISITARÁ TAMAULIPAS EL SÁBADO, CONFIRMA AMÉRICO… El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Tamaulipas el próximo sábado, como ella misma lo anunció durante la conferencia matutina de este lunes, visita que representará grandes oportunidades de desarrollo para las y los tamaulipecos.

“Lo confirmó ella hoy en la mañana, que va a estar el próximo sábado”, dijo.

En entrevista, tras la ceremonia de honores y la inauguración del Museo Legislativo, el mandatario estatal señaló que en las próximas horas se mantendrá en contacto con la Presidencia de la República para definir los temas a tratar y el esquema de esta gira de trabajo.

Refirió que la presidenta Claudia Sheinbaum, “seguramente nos vendrá a anunciar algunas de las cosas que hemos estado platicando con ella y de las grandes oportunidades de desarrollo e infraestructura para México y que esto también traiga beneficios para las y los tamaulipecos”.

Villarreal Anaya expresó su satisfacción por los avances que registra Tamaulipas en áreas como salud, educación, mejoras salariales, prestaciones, desarrollo económico e infraestructura, así como en materia de seguridad pública y aseguró que el estado tiene avances consistentes de acuerdo con indicadores nacionales.

El gobernador confió en que durante esta primera visita de la presidenta en 2026 se puedan consolidar proyectos de desarrollo e infraestructura que generen mayores oportunidades para la entidad.

UAT Y GOBIERNO DE NUEVO LAREDO INAUGURAN OBRAS EN LA NUEVA PREPARATORIA… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, y la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reafirmaron el compromiso de fortalecer la infraestructura educativa en esta región fronteriza mediante la entrega de obras en la Preparatoria UAT Campus Nuevo Laredo.

La entrega, realizada en el marco de apertura del ciclo escolar 2026-1 de la UAT, incluyó la techumbre monumental, diseñada para proteger a los estudiantes de las inclemencias del tiempo durante sus actividades al aire libre; así como el estacionamiento, destinado a mejorar la movilidad y el orden dentro del plantel.

La ceremonia inició con los honores a la bandera nacional, con la presencia de autoridades universitarias y municipales, integrantes del cabildo y comunidad académica y estudiantil, en un acto que refrendó la coordinación institucional en beneficio de la educación media superior.

El rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la entrega de esta infraestructura es reflejo de una visión coincidente entre la Universidad y el Gobierno Municipal, en la que la educación se asume como un eje estratégico para el desarrollo social y la construcción de mejores condiciones de vida.

Subrayó que la Preparatoria UAT Nuevo Laredo es un proyecto joven que ha mostrado un crecimiento sostenido, atendiendo a una comunidad estudiantil en constante expansión, luego de reconocer al Gobierno Municipal de Nuevo Laredo por su respaldo, destacando que la colaboración institucional ha sido determinante para consolidar este plantel como un referente de la educación media superior en la región fronteriza.

Por su parte, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, reafirmó el compromiso con la educación y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones. Señaló que esta obra responde a una política pública orientada a fortalecer la infraestructura educativa y a garantizar espacios adecuados que promuevan el desarrollo integral de las y los jóvenes.

Durante el acto, el director de la Preparatoria UAT Nuevo Laredo, César Eugenio Hernández Ancona, resaltó la importancia de la obra para la vida escolar del plantel; mientras que la alumna Dheily Dariana Ponce Uscanga agradeció, a nombre del estudiantado, la entrega de este nuevo espacio que favorecerá la convivencia y el esparcimiento.

PREPARAN PLAN DE OBRA PÚBLICA EN VICTORIA… El gobierno de Victoria, bajo la administración del alcalde Lalo Gattás, prepara el Plan Municipal de Obra Pública 2026 que incluye una inversión municipal y federal de 180 millones de pesos en 40 proyectos de vialidad, infraestructura urbana y social.

En reunión con los secretarios de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna, del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, y coordinador de Plan de Bacheo, Jorge Bello Méndez, encabezó la revisión de la propuesta de acciones que presentará a la comisión del Cabildo local.

El Plan de Obra Pública 2026 para la Capital de Tamaulipas, contempla la rehabilitación de vialidades, acceso a colonias, mejora de red de agua potable, drenaje, alcantarillado, espacios educativos y cuartos dormitorio para familias en situación de marginación

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com