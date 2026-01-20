Entrega la UAT reconocimientos a estudiantes del CeINA

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, presidió la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a Estudiantes de Primer Lugar, Excelencia, Egresados y Fidelidad, correspondiente al periodo Otoño 2025-3, del Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia (CEINA).

Junto con su esposa, Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector

expresó que este es un ejercicio de reconocimiento al esfuerzo estudiantil y al trabajo colaborativo que distingue a la comunidad universitaria.

Destacó que este evento representa tambien el inicio de un nuevo camino para 47 estudiantes egresados de los programas de inglés y francés, quienes concluyen una etapa formativa, llevando consigo aprendizajes que trascienden el aula y que podrán seguir fortaleciendo a lo largo de su desarrollo personal y académico.

El rector reconoció de manera especial a las familias, al subrayar que el CeINA UAT no solo es una institución educativa, sino una comunidad que se construye a partir de la confianza, el compromiso y el acompañamiento constante de madres, padres y tutores. En este contexto, resaltó la entrega de 22 reconocimientos de fidelidad institucional, otorgados a familias que han confiado en el CeINA UAT durante una década, reafirmando la solidez y permanencia de este proyecto educativo impulsado por la universidad.

Asimismo, se realizó el reconocimiento a 117 estudiantes de primer lugar y de excelencia de los niveles kínder, kids, juniors inicial, juniors avanzados y francés, quienes destacaron por su esfuerzo, constancia y desempeño académico.

Al concluir su mensaje, el Rector de la UAT felicitó, a nombre de la Universidad, a las familias, al personal docente y a los colaboradores del CeINA UAT, y de manera especial a las y los estudiantes egresados, destacando que cada generación que concluye su formación suma una historia que continúa transformando y fortaleciendo el compromiso social de la institución.

De manera especial, se realizó la entrega de un reconocimiento a la estudiante López Arcos Alexa Valentina, del grupo Junior 5, otorgado por el Instituto Nacional de la Educación, por haber obtenido puntaje perfecto durante el ciclo escolar 2024–2025 en la certificación TOEFL Primary, destacando su desempeño académico sobresaliente.

Como parte del programa, se presentaron mensajes de agradecimiento por parte de estudiantes de inglés y francés, los cuales permitieron constatar el desarrollo de sus habilidades comunicativas y el dominio del idioma adquirido durante su formación en el CeINA UAT.