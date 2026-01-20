Promueven educación pesquera en comunidades de Altamira

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Altamira, Tamaulipas.— Como parte de las acciones permanentes de divulgación y fomento a la pesca responsable, personal de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, en coordinación con oficiales federales de Pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), impartieron una plática de concientización a alumnas y alumnos de la Escuela Telesecundaria “Profesora Eusebia Banda Sevilla”, ubicada en el ejido Martín A. Martínez, municipio de Altamira.

Esta actividad se desarrolló en una zona estratégica que incide directamente en el área de captura del sistema lagunar Champayán y el río Tamesí, con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto, cuidado y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros desde edades tempranas.

La Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, continúa impulsando acciones de educación y sensibilización que contribuyan al desarrollo sostenible del sector pesquero y acuícola en la entidad.

Varela Flores dijo que este tipo de esfuerzos coordinados entre el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, y el Gobierno Federal permiten avanzar en la conservación de los ecosistemas acuáticos y en el fortalecimiento de la sustentabilidad de los recursos pesqueros, en beneficio directo de las comunidades ribereñas que dependen del sistema lagunar Champayán–Tamesí.