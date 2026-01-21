Fortalecerá Tamaulipas su red carretera con el Programa Nacional de Conservación y Bachetón 2026

El programa federal de conservación y bacheo que se implementará en este 2026 en todas las regiones del país fortalecerá la red carretera de Tamaulipas, así lo indicó el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Pedro Cepeda Anaya.

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El programa federal de conservación y bacheo que se implementará en este 2026 en todas las regiones del país fortalecerá la red carretera de Tamaulipas, así lo indicó el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Pedro Cepeda Anaya.

El titular de la dependencia estatal mencionó que, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el programa se dividirá en cinco regiones, figurando Tamaulipas en la zona noreste, donde se llevarán a cabo los citados trabajos en las carreteras que conectan el estado con rutas hacia Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y otras vías de alto tránsito.

Apuntó que la red carretera de la entidad está contemplada dentro de los 52,064 kilómetros de longitud total que se realizarán en un periodo de ejecución de enero a diciembre de 2026, con una inversión de la Federación de 50 mil millones de pesos (MDP), direccionando 7,113 MDP a los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, cubriendo 2,110 kilómetros en esta región.

Cepeda Anaya agregó que la obra abarcará hasta 18 mil kilómetros de carreteras en todo México, la cual generará empleos en Tamaulipas al atender tramos de alta prioridad, además de corredores estratégicos.

