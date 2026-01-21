Por Carlos López Arriaga

La cuenta: 29+26+37=92

Cd. Victoria, Tam.- Como en las leyendas medievales, cuando había que entregar carne humana al dragón de la montaña para que no destruyera el pueblo, las autoridades mexicanas hicieron puntual tributo de 37 nuevos reclusos buscando saciar temporalmente el apetito del reptil americano.

Se recordará que tras su arribo al poder el 20 de enero de 2025, el gigante rubio declaró una guerra arancelaria al mundo entero bajo la coartada de que Estados Unidos ha sido víctima de trato comercial injusto, lo mismo de Europa que de América Latina, Canadá y (por supuesto) China.

El primer día, desde el salón oval, TRUMP firmó frente a las cámaras decreto tras decreto, desplegando una agresiva política fiscal, combinada con amenazas militares y la meta única de reposicionar su hegemonía hemisférica, entre Alaska y Tierra de Fuego.

Desde su campaña en 2016, México ha ocupado un lugar muy especial en la lista de sus fobias. Los cárteles al sur del río Bravo encabezan el prontuario de horrores que DONALD vende al norteamericano promedio. El más crédulo.

En contraparte, el gobierno de la doctora SHEINBAUM ha colaborado de manera razonable. El uso de nuestras fuerzas armadas en las dos líneas fronterizas ha disminuido sustantivamente la migración ilegal proveniente de Centroamérica y el Cono Sur.

Y algo muy importante, la doctora jamás juega a cerrar y abrir la llave del flujo migratorio, como sí lo hacía LÓPEZ OBRADOR a manera de amago perverso. Le divertía al expresidente serpentear con ello.

Ver como DONALD pegaba de gritos cuando se contaban por miles los hondureños llegando por caravanas hasta los límites de Texas, Arizona o California, para cruzar el río o brincar el bordo, internándose en la Unión Americana.

Esto cambió de manera tajante. Bajo el gobierno de SHEINBAUM, la decisión de colaborar con Estados Unidos reviste de una seriedad y un compromiso muy adultos. La madurez impera, se llegó a un acuerdo y CLAUDIA cumple puntualmente su palabra, sin dilación ni excepciones.

El resultado está a la vista. Ha bajado sensiblemente la migración, también el tráfico de fentanilo de sur a norte y sobre esto los norteamericanos tienen estadísticas suficientes.

LAS TRES CUERDAS

El 27 de febrero de 2025, en un hecho insólito, la Secretaría de Seguridad, con el apoyo de las fuerzas armadas, deportó a Estados Unidos una cuerda de 29 reos de alta peligrosidad confinados en prisiones federales.

La operación se repetiría el 12 de agosto con otros 26 presos involucrados en delitos graves requeridos por la justicia americana. En ambos casos, el traslado y entrega al gobierno vecino se realizó de manera impecable, sin incidentes que lamentar y con asombrosa economía de tiempo.

Este martes 20 de enero, al cumplir exactamente un año el arribo de DONALD TRUMP, el secretario OMAR GARCÍA HARFUCH anunció un tercer envío de criminales con destino a prisiones americanas

Sumando los 29 enviados en febrero, los 26 despachados en agosto y los 37 de esta semana, en total llevan 92. Hecho sin precedentes. La entrega se gestó desde el penal del Altiplano (Almoloya) con naves de la fuerza aérea mexicana operando desde el aeropuerto de Toluca hacia ciudades estadounidenses como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

El acuerdo sobre la naturaleza y límite de las penas es igual al de las dos entregas previas. Por compromiso entre ambos gobiernos, ninguno de los trasladados podrá enfrentar pena de muerte. Entre otras razones, porque dicho castigo no existe en México, país de origen.

LISTAS Y LISTOS

Y aunque la relación completa estaba aún por conocerse, al momento de escribir estas líneas había algunos adelantos sobre la identidad de los deportados.

Entre ellos, PEDRO INZUNZA NORIEGA y JUAN PABLO, “El Payo”, BASTIDAS, mandos importantes en el clan de los BELTRÁN LEYVA. Y también RICARDO, “El Ricky”, GONZÁLEZ SAUCEDA, figura clave en el Cártel del Noreste; ARMANDO GÓMEZ NÚÑEZ (“Delta1”), del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como DANIEL ALFREDO BLANCO, alias “El Cubano”, jefe logístico del cártel sinaloense y objetivo prioritario del FBI.

Necesario es señalar que una ausencia notable en esta cuerda es JOSÉ ANTONIO YÉPEZ ORTIZ, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa, capturado por SEDENA en agosto de 2020 y hoy purgando sentencia de 60 años en el CEFERESO No. 14 de Gómez Palacio, Durango.

El interés por dicha persona se debe a las insistentes versiones que lo señalan por seguir dirigiendo desde la prisión las actividades criminales de su gente. Pese a ello, el secretario GARCÍA HARFUCH no lo incluyó en ninguna de las tres cuerdas arriba mencionadas, las de febrero y agosto de 2025 y la del presente enero.

Para los analistas más críticos dentro y fuera de México, en dichas listas siguen faltando algunos narcopolíticos y narcofuncionarios. En especial, aquellos que ya han sido señalados públicamente.

Entre ellos, el exsecretario de seguridad tabasqueño HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA, líder de “La Barredora”, o el narcoempresario regio RAÚL ROCHA CANTÚ, regenteador del certamen Miss Universo, contratista venal de Pemex, traficante de armas y de combustible, hoy prófugo.

O los chicos de SEMAR vinculados al barco CHALLENGE PROCYON y su cargamento de huachicol decomisado en Altamira, en abril de 2025. Desde luego, hay más.

