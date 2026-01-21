Operativos de la Guardia Estatal contribuyen a la reducción de delitos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Atendiendo la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) aumentó la presencia de la Guardia Estatal en las 11 delegaciones regionales y 43 coordinaciones municipales en el último año mediante diversos operativos, lo cual se tradujo en una disminución de delitos como homicidio doloso, secuestro y robo.

En este sentido, el titular de la SSPT, Carlos Arturo Pancardo Escudero, destacó que, del 2024 al 2025, acciones permanentes como el Operativo Moto Segura aumentaron al pasar de ocho mil 230 a más de 31 mil acciones; la tendencia a la alza se reflejó en otros operativos como Escuela Segura, con más de 60 mil; Colonia Segura, con más de 37 mil; Carreteras Seguras, con más de 52 mil; Ejido Seguro y Ruta Segura, con más de mil servicios de diferencia entre los dos últimos años.

Asimismo, las acciones interinstitucionales desempeñadas por la Guardia Estatal en los puentes internacionales aumentaron de 193 registradas en 2024 a cuatro mil 130 en 2025, fortaleciendo la seguridad binacional.

Lo anterior se tradujo en una disminución del 41 % en el delito de homicidio doloso; del 56 % en secuestro; mientras que, en los robos a casa habitación, negocio, transeúnte y vehículo, la reducción fue del 13 %, 26 %, 12 % y 25 %, respectivamente, durante el mismo periodo, de acuerdo con datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con el aumento en el equipamiento de la Guardia Estatal por parte del Gobierno del Estado, la SSPT reafirma su compromiso con la ciudadanía de seguir trabajando con base en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para superar los resultados obtenidos y continuar avanzando en esta materia.