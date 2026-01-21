Silver Promotions Wrestling anuncia nueva función con figuras del CMLL y AEW

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- La emoción de la lucha libre volverá a encender el ring con Silver Promotions Wrestling, empresa que ya comenzó a calentar motores para su próxima gran función, programada para el jueves 26 de marzo de 2026.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la promotora confirmó la presencia de tres gladiadores de alto calibre: El Clon, el poderoso The Beast Mortos y el orgullo tamaulipeco de Reynosa, Komander, quien actualmente brilla en los grandes escenarios internacionales.

La empresa adelantó que la función contará con talento del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), además de la participación de luchadores mexicanos que forman parte de All Elite Wrestling (AEW), lo que promete una noche llena de adrenalina, vuelos espectaculares y choques de alto nivel.

Aunque la cartelera completa y la venta de boletos aún no han sido anunciadas, la expectativa entre la afición ya es alta, ya que Silver Promotions Wrestling continúa apostando por eventos de gran calidad que elevan el nivel de la lucha libre.

Sin duda, el 26 de marzo está marcado en el calendario de los aficionados, quienes esperan con ansias más detalles de una función que promete ser imperdible.