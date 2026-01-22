Por Carlos López Arriaga

Ingeniería y vientos del caos

Cd. Victoria, Tam.- El mensaje del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ante la 66 legislatura estatal incluyó una reflexión política sobre el ambiente de desinformación que parece arreciar en la actual etapa sexenal.

Se agudiza, pues, entre (1) las amarguras de quienes fueron derrotados en 2022 y (2) ambiciones malsanas de quienes precozmente miran hacia los procesos electorales de 2027 y 2028, pensando que basura y lodo puede servir para edificar un proyecto político.

En tiempo presente, AMÉRICO convoca a visualizar resultados, centrarse en lo cuantificable, el dato duro que reconozca las condiciones lamentables en que se encontraba el Estado y el trabajo de reconstrucción que hoy muestra resultados firmes.

Tarea realizada a contracorriente de los pregoneros del desastre, quienes le apuestan al fracaso institucional, incurriendo en eso que llaman “ingeniería del caos”. Terca pero inútil tarea de demolición que solo ocurre en el imaginario informativo. O, mejor dicho, desinformativo, pues choca de frente con los indicadores reales que nos hablan de resultados y grandes proyectos en marcha.

Se miente por perversidad en unos casos. En otros por frustración ante el cada día más difícil panorama profesional que aqueja al mercado de los medios en este primer cuarto del siglo 21.

Les gana la urgencia por vender, conquistar audiencias sin medir escrúpulos y hasta por ganarse un like, un post o un retuit, con estrategias de desinformación bastante más viejas de lo que pudiera imaginarse.

Digna de considerar la salida constructiva que propone el doctor VILLARREAL. Visibilizar el trabajo, en la convicción de que los hechos concretos relativos a la obra de gobierno son la evidencia empírica y el antídoto más eficaz contra la calumnia que se alimenta, básicamente, de aire y saliva.

La obra de infraestructura habla por sí misma. No requiere aspavientos, ni palabras grandilocuentes, ni más adjetivos que los meramente técnicos, descriptivos.

AMARILLISMO DIGITAL

En la última década del siglo 19, cuando la noticia era solo tinta y papel, dos periódicos se disputaban la audiencia en Estados Unidos con más entusiasmo que objetividad, el New York Journal de RANDOLPH HEARST y el New York World de JOSEPH PULITZER.

Emplearon como promoción una tira cómica con un monigote simplón al que su autor (RICHARD OUTCAULT) bautizó como “The Yellow Kid” (“El Muchacho Amarillo”). Apareció primero en el diario de PULITZER pero luego se lo pirateó HEARST y como los dos tenían pagados derechos por dicha colaboración, competían con el mismo personaje.

El sensacionalismo de estos medios, su guerra comercial plagada de exageraciones y aún de noticias falsas le dio un toque especial a dicha época del diarismo americano que mereció el sobrenombre de “prensa amarilla”, hoy llamada “amarillista”.

En fin, acaso el aspecto más sorprendente del periodismo actual es que los medios digitales más agresivos y ruidosos, incluyendo portales, blogs, influencers y redes sociales, suelen estar cobijados por el anonimato.

Con máscara todos son valientes. Sin dar la cara, ni firmar sus textos, ni mostrar razonamientos convincentes, ni datos duros. Hace algún tiempo dediqué una columna al tema del anonimato en redes.

Condición que solapa abusos innombrables. Lo cual abre la discusión sobre la viabilidad de una identidad digital, universal, certificada, que pudiera hacer de la información y la opinión un ejercicio más responsable y profesional.

En Europa y Medio Oriente, el anonimato opera al servicio de terroristas islámicos. En América solapa a la delincuencia a gran escala, el tráfico de armas y narcóticos.

EXPATRIACIÓN, SECUELAS

En fin, al amanecer de este miércoles fue de gran interés sopesar las reacciones de la opinión pública internacional tras el tercer envío de reos mexicanos a prisiones allende el Bravo.

Aún sabiendo que la satisfacción del vecino tiene vida de mariposa, por lo pronto hubo retroalimentación y el feedback de Washington fue algo más que un acuse de recibo.

Empezando por TRUMP quien calificó el regalito como “un gesto maravilloso de respeto mutuo”, aunque (narcisista al fin) se felicitó a sí mismo al decir que dicha entrega de reos valida su política exterior y la firmeza de su gobierno frente a México.

En tanto, la fiscal PAMELA JO BONDI (PAM BONDI, para los cuates) celebró el suceso como una victoria de la seguridad nacional, destacando que los criminales enviados enfrentarán ahora la “justicia real”.

Mientras el director de la DEA, TERRANCE CHRISTOPHER COLE (más en confianza, TERRY COLE) elogió la “disposición sin precedentes” del gobierno mexicano. Subrayó que al sacar a los capos de las prisiones mexicanas, se rompe la cadena de mando, pues aún desde adentro seguían operando.

Menos efusivo, el gobernador de Texas GREG ABBOTT insistió en que la frontera es zona de guerra, pero reconoció que el traslado de criminales permitirá cerrar casos abiertos durante años, relacionados con la violencia y el tráfico de fentanilo.

Cabe insistir: ¿estaría el gobierno de CLAUDIA enviando esos cargamentos históricos de reos (tres, hasta la fecha) si en lugar de TRUMP hubiese ganado la demócrata KAMALA HARRIS?… Es pregunta.

