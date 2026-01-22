”Vamos por el triunfo de cuatro puntos ante Cordobés FC”: Kevin Castro

Redacción Infonorte

Correcaminos Premier buscará seguir con la buena racha en la campaña este sábado, cuando cumpla con su partido correspondiente a la fecha 16 de la segunda vuelta del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, en la visita a Cordobés FC en el Municipal Los Pinos.

El equipo dirigido por el estratega victorense Jorge Urbina entrenó durante la semana en el Estadio Eugenio Alvizo Porras y el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, perfeccionando su accionar físico y táctico para conseguir el triunfo de cuatro puntos en esta fecha.

Kevin Castro, delantero naranja, afirmó en entrevista que el equipo piensa en el triunfo de cuatro puntos en este partido.

“Siempre vamos por el triunfo de cuatro puntos”, dijo.

En cuanto a el cómo llega el equipo a esta jornada, comentó: “bien, la verdad ha sido una pretemporada dura, hemos estado trabajando para dar los resultados, nunca bajar los brazos así vayamos perdiendo, tenemos que sacar el juego adelante”.

Castro, quien contribuyó con un doblete en el triunfo de Correcaminos TDP por 4-2 ante Real San Cosme y marcó el primero gol de la victoria 3-2 en Premier ante Halcones, comentó su sentir de contribuir con los triunfos naranjas del pasado fin de semana.

“Me sentí contento al marcar goles en las dos categorías, más que nada la confianza de los profes que me están dando y a hacer mi trabajo y gracias a mis compañeros que sin ellos no lograrían los goles”, expresó.

Argumentó que ha sido una semana intensa de trabajo en busca del buen resultado este sábado en CDMX, “semana intensa, ya que ella hay más altura y pues igual ir a sacar el resultado a CDMX y más que nada no bajar los brazos nunca”.

El equipo de la UAT llega a este partido con un importante triunfo en casa por 3-2 ante Halcones FC, con anotaciones de Kevin Castro, Diego Barrón y Eleomar Ruíz.

El Cordobés FC contra Correcaminos la última vez que ambos equipos se enfrentaron, fue en la jornada 2 de la primera vuelta, donde se empató por 1-1 el viernes 5 de septiembre en el Estadio Eugenio Alvizo Porras; Gianni Rubli marcó el gol naranja.

Para este duelo, Correcaminos Premier llega como tercer lugar de la tabla de filiales con 26 puntos. Suma ademas su segundo triunfo consecutivo en este 2026 con un promedio de edad de 19 años; además, se mantiene invicto de local en la campaña 2025-2026.