Bisagras caras, en temporada

Cd. Victoria, Tam.- Minipartidos, tema de la mañanera este jueves. La operatividad de la alianza gobernante “Sigamos Haciendo Historia” estaría prendida con alfileres hoy que el organismo nodriza, MORENA, aprieta el puño a sus satélites, PVEM y PT, cuando (paradójicamente) más los necesita.

Lo que hoy está en juego es la inminente reforma político-electoral que requiere del voto chiquito (verde y petista) para alcanzar la mayoría calificada y modificar la Carta Magna.

En coyuntura tan especial, ambos aliados se tornan imprescindibles. Oportunidad propicia para vender caro el apoyo de sus bancadas que (siendo mínimas) adquieren una importancia crucial, al convertirse en esto que los europeos llaman “votos bisagra”, capaces de inclinar la balanza en favor o en contra del partido oficial.

Temporalmente se vuelven decisivas tales minorías que en la vida regular de los parlamentos suelen pasar desapercibidas. Normalmente sus ocupantes están más enfocados en el turismo legislativo y el pastoreo de sus negocios personales, que en las tareas legislativas propiamente dichas.

Ello, aunque de tiempo en tiempo asomen coyunturas idóneas, en las que la importancia de los partidos comparsa se agiganta. Ocurre ahora cuando el hermano mayor, la bancada guinda, tiene en puerta un desafío formidable.

Una reforma que definirá las nuevas reglas de la competencia electoral, donde la doctora SHEINBAUM quiere salir victoriosa y su antecesor pugna desde el exilio porque sea aprobada en su totalidad, sin cambiar una tilde, ni una coma.

Y bueno, en ocasiones así, personajitos como EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ y ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ, regenteadores, franquiciarios, propietarios reales de ambos membretes, ensayan ese juego que ya les conocemos reketebién.

Regatean el afecto, deambulan con máscara de displicencia, se muestran dubitativos, atrapados por algún titubeo ideológico, acaso una encrucijada existencial, sin otro propósito que el vender caro su amor.

Ahí donde el aliado mayor tiene hambruna de definiciones, los pequeños se hacen los desentendidos, respondiendo acaso como aquel viejo cómico mexicano: no lo se, quien sabe, puede ser, a lo mejor, tal vez…

En medios flota la pregunta: ¿qué quieren a cambio por tan dulces favores?… Se saben necesarios, pueden darse el lujo de mirar de soslayo a la locomotora principal, ahí donde, en ocasiones menos urgidas, suelen viajar de moscas. Hoy se dan a desear, se sordean, hacen mohín. Y todo ello, sin dejar de agitar el abanico.

DISCREPANCIAS

El megaproceso del entrante 2027 es la fuente central de sus desacuerdos, en particular por los dos lineamientos de política electoral que la doctora SHEINBAUM dispuso y están en marcha: (1) la no reelección inmediata y (2) el impedir el traspaso de cargos electorales entre familiares directos.

Lo cual incomoda, por lo menos, a tres clanes familiares. Los SALGADO de Guerrero, los MONREAL de Zacatecas y los GALLARDO de San Luis Potosí. Por lo cuál ha estado rondando la sombra del desacato, la desobediencia, la posibilidad de ruptura con graves consecuencias.

A los chicos MONREAL ÁVILA los está aconsejando el diablo. Ya les mandó decir ALITO MORENO que si el senador SAÚL opta por la indisciplina, el PRI haría suya la candidatura, en ese estado donde ya fue mandamás RICARDO y hoy gobierna DAVID.

Y es, en efecto, el mayor (RICARDO) quien está ofreciendo sus servicios como mediador para evitar el rompimiento, impulsando un “plan B”, para que el ambicioso clan familiar pueda impulsar un testaferro emanado de su círculo cercano.

Hay tres y son mujeres. La también senadora GEOVANNA BAÑUELOS, del PT, quien por estrategia personal simula hoy haber tomado cierta distancia hacia los MONREAL para ubicarse como disponible si la regla antinepotismo deja fuera a SAÚL.

Y dos diputadas, ambas de MORENA, como son BENELLY HERNÁNDEZ del círculo cercano al monrealismo y SOLEDAD LUÉVANO, de lealtades repartidas entre los MONREAL y la cúpula nacional del partido guinda.

SAN LUIS , GUERRERO

Lo inesperado ocurrió en tierras potosinas donde el autócrata verde RICARDO GALLARDO, hasta hace poco aferrado en imponer como sucesora a su cónyuge, la senadora RUTH GONZÁLEZ SILVA, de golpe y porrazo cambió de idea y anunció el veto fulminante a la reforma legal que él mismo había promovido y conocida como “ley esposa”.

Engendro jurídico que volvería obligatoria en todos los partidos la postulación de mujeres en el proceso venidero, para con ello asegurar la candidatura de RUTH. De última hora le apretaron las tuercas y GALLARDO vetó la publicación de dicha ley ya aprobada.

Lo cual no termina con los planes de su señora, pero si manda un mensaje de disciplina, donde cuenta mucho el pasado del gobernador, quien ya estuvo en la cárcel por temas de delincuencia organizada.

Y bueno, en Guerrero, FELIZ SALGADO MACEDONIO también dice, afirma asegura, haber renunciado al sueño de suceder a su hija, la actual mandataria EVELYN SALGADO.

Pero igual que los MONREAL, los SALGADO podrían impulsar un prestanombres, alguien que gobierne en representación del clan familiar, lo cual no está prohibido. Sería inmoral pero no ilegal, aunque de cualquier manera, las urnas tendrían la última palabra. Negociaciones escabrosas, sin duda.

