Asiste PC de Victoria a 17 personas por frío extremo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Ante el marcado descenso de temperatura y por instrucción del alcalde de Victoria, Lalo Gattás, Protección Civil del Municipio, en coordinación con el Estado, activó la noche del domingo el Operativo Carrusel para asistir y auxiliar a personas en situación de calle.

De acuerdo con información de la corporación, en el recorrido por distintos puntos de la ciudad se brindó asistencia médica, proporcionó alimentos calientes y cobijas a 17 personas, dos de las cuales accedieron ser trasladadas al albergue del CEDIF No.1.

De acuerdo al pronóstico meteorológico, se espera que la temperatura se mantenga abajo de los 5 grados, por lo que Protección Civil de Victoria matendra activo día y noche el operativo en plazas, avenidas y puntos donde pernoctan personas en situación de calle.

Se exhorta a la población a abrigarse, extremar cuidado con el uso de calentadores; y en caso de requerir o conocer a personas vulnerables a las bajas temperaturas llamar al número de emergencia 911 para que personal de Protección Civil acuda a brindar la atención necesaria.