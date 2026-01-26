Aumento salarial y pensiones seguras garantiza Américo a las y los trabajadores del Estado

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco de la entrega del Premio Estatal de Antigüedad en el Servicio Público 2025, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró que la reciente reforma a la Ley del IPSSET, además de preservar los derechos adquiridos, otorga mayores beneficios y fortalezas al bienestar de quienes contribuyen al desarrollo de Tamaulipas.

“La reforma a la ley del IPSSET representa un paso firme hacia un sistema más sólido, justo y sostenible, que otorga confianza y certidumbre a quienes han servido al estado”, dijo.

Y agregó: “Su objetivo es claro: proteger a quienes hoy sirven a Tamaulipas y garantizar que su esfuerzo tenga respaldo mañana, asegurando la sostenibilidad futura del sistema de pensiones que, como ustedes saben, pasaba por una verdadera emergencia financiera”.

Durante la ceremonia en el Polyforum de esta capital, en la que se entregaron de manera simbólica 23 reconocimientos, medallas y estímulos económicos de un total de 1,453 a trabajadores que han cumplido entre 20 y 55 años de servicio en el Gobierno de Tamaulipas, el jefe del Ejecutivo estatal se refirió a la visita que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien trajo grandes beneficios y oportunidades para el desarrollo del estado y para seguir logrando el bienestar y la justicia social, así como coadyuvar al crecimiento y desarrollo de nuestra nación.

En el evento se dieron a conocer los acuerdos al pliego petitorio entre el Gobierno del Estado y el SUSTPET, destacando un incremento de 13 por ciento directo al salario del nivel más bajo de las y los trabajadores.

Asimismo, se autorizó la homologación para mujeres con más de 20 años y para varones con más de 25, que suben al nivel más alto de su grupo, mientras que la gratificación del nivel académico será de 400 pesos para técnicos; licenciaturas, 650 pesos; maestrías, 900 pesos, y doctorados, mil pesos.

En la ayuda de transporte, el apoyo mensual será de 1,700 pesos, en tanto que en capacitación y becas será de 2 mil 600 pesos, y la gratificación por vacaciones, que se paga en el mes de julio, aumenta a 5 mil 250 pesos.

REFORMA AL IPSSET ES PARA FORTALECER EL FONDO DE PENSIONES

Luisa Eugenia Manautou Galván, secretaria de Administración, se refirió a la reforma al IPSSET y aseguró que fue el resultado de un diagnóstico serio sobre la situación financiera del Instituto y de la necesidad de fortalecer el fondo de pensiones, con plena conciencia de su trascendencia, pensada desde el respeto absoluto a los derechos de las y los trabajadores del servicio público y del magisterio.

GOBERNADOR ALIVIA EL CORAZÓN DE MILES DE TRABAJADORES: BLANCA GUADALUPE VALLES

A nombre de las y los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas y Organismos Públicos Descentralizados, SUTSPET, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, destacó que, a partir de este año, se toma una medida justa que fortalecerá el retiro, ya que sumará para la jubilación o pensión el salario base, la canasta básica, el quinquenio y la gratificación, y lo más importante es que las y los trabajadores seguirán aportando el 10.5 por ciento y el Gobierno del Estado asume el esfuerzo financiero incrementando su aportación del 21 al 27, por ciento.

“Señor gobernador, nuevamente, a nombre de todos, gracias. Gracias por asumir esta decisión que yo sé que pesa en el presupuesto, pero usted alivia el corazón de miles de trabajadores. Gracias por reconocer que nuestro esfuerzo sí se ve, sí se siente y sí se honra”, mencionó.

“LO QUE SE LOGRÓ EN TAMAULIPAS ES UN EJEMPLO NACIONAL”: ARNULFO RODRÍGUEZ

Por su parte, Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE, también reconoció la visión del gobernador para dar certeza al sistema de jubilaciones y pensiones del magisterio tamaulipeco.

“Lo que se logró en Tamaulipas es un ejemplo nacional”, afirmó al recordar que, de las 61 secciones que integran el SNTE, la Sección 30 es la única en alcanzar este logro tras la reforma a la Ley del IPSSET.

En representación de las y los servidores públicos galardonados, Emmanuel Lirach Hernández expresó que Américo Villarreal es un gobernante que se ha convertido en amigo y aliado de quienes son los primeros respondientes del poder público.

En esta ceremonia, recibieron de manera especial su reconocimiento por 50 años de servicio: Gerardo Salinas Trejo, de la Secretaría de Finanzas, y David González Delgado, de la Secretaría de Administración, mientras que Gerarda Pelcastre, de la Secretaría de Administración, fue galardonada por cumplir 55 años de servicio en el Gobierno de Tamaulipas.