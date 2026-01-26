Ofrece la UAT cursos y certificaciones en enfermería

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortalece la capacitación en salud al impartir nuevas certificaciones en el Campus Sur, enfocadas en brindar herramientas técnicas avanzadas para estudiantes y profesionales de enfermería.

La directora de la Facultad de Enfermería Tampico (FET), Tranquilina Gutiérrez Gómez, informó que se prepara una certificación en el manejo especializado del Catéter Central de Inserción Periférica (PICC, por sus siglas en inglés), además de una certificación en Manejo de Heridas Simples.

Señaló que ambos programas iniciarán a partir del mes de febrero del presente año y estarán avalados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) de la Secretaría de Educación Pública.

Explicó que el catéter central PICC consiste en una sonda larga y delgada que se introduce a través de una vena en el brazo, permitiendo administrar tratamientos o extraer muestras de sangre a largo plazo sin punciones frecuentes, siendo una opción más segura y cómoda para terapias intravenosas prolongadas, como quimioterapia o antibióticos.

Destacó la importancia de que estudiantes y profesionales de enfermería cuenten con esta capacitación especializada, que se utiliza en pacientes hospitalizados con problemas vasculares o de riñón.

Añadió que para la UAT es un gran logro impartir este programa, al ser la única institución en el noreste de México que ofrecerá esta certificación profesional.

En cuanto a la certificación en el Manejo de Heridas Simples, informó que el objetivo es brindar una capacitación práctica y accesible, incluso para personas sin formación médica, por lo que está abierto a estudiantes, personal de enfermería y público en general.

Finalmente, puntualizó que ambas certificaciones se pondrán a disposición de las instituciones de salud de Tamaulipas, con lo cual la UAT sigue trabajando en proyectos que aporten al bienestar de la sociedad.