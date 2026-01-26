Ofrece la UAT más de 90 programas educativos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita a conocer su amplia oferta educativa disponible para el período escolar 2026-3 (otoño 2026), integrada por más de 90 programas de licenciaturas, ingenierías y Técnico superior Universitario, distribuidos en sus sedes universitarias de las zonas norte, centro y sur del estado, así como en modalidad a distancia.

A través del sitio oficial www.uat.edu.mx y en la página https://www.uat.edu.mx/oferta-educativa se puede consultar el listado completo de programas académicos, además de acceder a las páginas oficiales de cada una de las 26 dependencias académicas que conforman la UAT.

Como parte del fortalecimiento institucional impulsado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha incorporado nuevos programas educativos que entraron en vigor a partir de 2025, consolidando a la Universidad como uno de los principales referentes de educación superior en el estado, tanto por su cobertura como por la diversidad de opciones formativas a disposición de la sociedad.

En este marco, la UAT ha definido una ampliación estratégica de su oferta, atendiendo las vocaciones y necesidades específicas de cada región del estado. En la zona Norte la UAT incorpora la Ingeniería Agrónoma en Río Bravo; las licenciaturas en Autotransporte de Carga y Psicología en Nuevo Laredo; Contador Público y Finanzas en Reynosa Rodhe, así como Enfermería y Psicología en Reynosa Aztlán.

En la zona sur, la UAT amplía su oferta con programas orientados a la innovación, la tecnología y la salud, al integrar la Ingeniería en Desarrollo Sostenible y la Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Facultad de Ingeniería Tampico, además de la apertura de Ingeniería Biomédica, la Licenciatura en Atención Profesional de la Salud y la Licenciatura en Ciencias Aplicadas al Ejercicio y el Deporte en la Facultad de Medicina Tampico.

Por su parte, en la zona centro, destaca la apertura de la extensión de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Tampico en Ciudad Victoria, así como la incorporación de la Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

De manera complementaria, la UAT impulsa el crecimiento de su oferta en modalidad en línea, ampliando las alternativas de formación profesional mediante esquemas flexibles que permiten atender a un mayor número de aspirantes dentro y fuera del estado.

El proceso de registro de aspirantes de nuevo ingreso ya se encuentra abierto y forma parte de una de las etapas de mayor demanda en la UAT.