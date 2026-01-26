Ola gélida provoca 85% de ausentismo escolar en Tamaulipas; activan operativo por bajas temperaturas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Debido a la ola gélida que se registra en la entidad, hubo un reporte de 85% de ausentismo escolar en educación básica, señaló el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (Set), Miguel Ángel Valdez García.

La estimación de quienes no acudieron a las aulas fue de aproximadamente 724 mil alumnos, precisó el funcionario.

“En todo lo que es la frontera norte fue realmente suspensión de clases; en Nuevo Laredo se reportó -2 grados, Reynosa y Matamoros reportaron -1, y todos los municipios aledaños, Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Mier, Guerrero, también -1; y es entonces lo que aplica con el frente frío, si está debajo de cero ya hay suspensión del servicio”, explicó Valdez.

El ausentismo escolar también se presentó en la zona centro de Tamaulipas, debido a que la temperatura osciló entre los cuatro y los tres grados, pero la sensación térmica fue aún más baja.

“Realmente fueron muy poquitos alumnos pero se mantuvo la indicación de que estén abiertas las escuelas, el servicio se prestó”, añadió el secretario de Educación.

Detalló que en la zona centro el ausentismo escolar fue de aproximadamente el 95 por ciento; incluso realizó un recorrido en algunos planteles escolares, “yo visité la Técnica 1, había tres alumnos, visitamos una primaria y había dos alumnos”.

Miguel Ángel Valdez advirtió que para este martes se espera una situación similar, porque seguirán las mismas temperaturas, con lo cual prevalecerá las mismas indicaciones: De 1 a 5 grados es a consideración de los padres de familia si acuden o no los alumnos a la escuela y debajo de cero se suspende el servicio.

Activan operativo por intenso frío en Ciudad Victoria

El gobierno de Ciudad Victoria y el DIF municipal reforzaron las acciones de atención médica, abrigo, y alimentos por el frente frío número 30, pero a pesar de la asistencia oficial muy pocas personas en condición de calle aceptaron ser llevadas a los albergues.

“La prioridad es proteger la salud de la población del frente frio, en especial de los grupos vulnerables. El municipio y DIF tienen activados los protocolos de auxilio y atención en el albergue del CEDIF uno de la colonia Buena Vista, que estaremos visitando”, señaló el alcalde Eduardo Gattás Báez.

Explicó que ante el marcado descenso de la temperatura se activó el Operativo Carrusel, con Protección Civil Municipal, en coordinación con Protección Civil Tamaulipas, para asistir y auxiliar a personas en situación de calle.

En el recorrido por distintos puntos de la ciudad se brindó asistencia médica, proporcionó alimentos calientes y cobijas a 17 personas, de las cuales dos accedieron ser trasladadas al albergue del CEDIF No.1.

De acuerdo al pronóstico meteorológico, se espera que la temperatura se mantenga abajo de los 5 grados, por lo que Protección Civil de Victoria mantendrá activo día y noche el operativo en plazas, avenidas y puntos donde pernoctan personas en situación de calle.

El reporte de PCM indica que nueve personas fueron atendidas afuera de dos hospitales de esta capital, mientras que el resto fueron auxiliadas en diferentes sectores como el 19 Carrera Torres, en la zona centro y en dos colonias.