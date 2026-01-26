Refuerzan DIF y gobierno de Victoria acciones para proteger la salud de la población ante onda gélida

Ante la prolongación de los efectos del frente frío No. 30, el gobierno de Victoria y Sistema DIF Municipal reforzarán las acciones preventivas para proteger la salud y bienestar de la población vulnerable a las bajas temperaturas.

26 enero, 2026
Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El alcalde Eduardo Gattás Báez y Lucy Rodríguez de Gattás, instruyeron a sus equipos trabajar de manera coordinada con Protección Civil en la atención, abrigo, asistencia médica y dotación de alimento caliente a personas en situación de calle o viviendas precarias.

“La prioridad es proteger la salud de la población del frente frio, en especial de los grupos vulnerables. El Municipio y DIF tienen activados los protocolos de auxilio y atención en el albergue del CEDIF uno de la colonia Buena Vista, que estaremos visitando” señaló Gattás Báez.

Indicó que, a través de la Coordinación de Protección Civil Municipal, se mantiene la campaña de recomendaciones a la población para prevenir enfermedades respiratorias, como el uso de ropa gruesa, cubrir boca y nariz al salir a la intemperie, uso de calefacción moderada y evitar el uso de anafres o braseros en lugares cerrados.

