Secretaría de Finanzas destaca inversión para Tamaulipas anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, destacó este lunes, en entrevista, los anuncios de inversión y fortalecimiento de programas federales para la entidad, subrayando el impacto directo que estos recursos representan para la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

Entre los principales alcances, se informó de una inversión de 50 mil millones de pesos vinculada a la meta sexenal del Gobierno de México para Tamaulipas, con el objetivo de superar 84 mil viviendas en la entidad. Esta estrategia contempla, además, efectos positivos en la generación de empleo y en el acceso a soluciones habitacionales para miles de familias, mediante esquemas de construcción, mejoramiento y certeza patrimonial.

De igual manera, se dio a conocer que los Programas para el Bienestar contemplan para Tamaulipas una inversión de más de 23 mil millones de pesos, orientada a respaldar a más de 816 mil tamaulipecas y tamaulipecos, con apoyos que buscan fortalecer el ingreso familiar y la atención a sectores prioritarios, mediante mecanismos de entrega directa a las personas beneficiarias.

En materia de infraestructura y servicios, los anuncios incluyen proyectos estratégicos para mejorar la movilidad, la conectividad y el abasto de agua, así como acciones en salud y educación. Entre ellos se mencionaron inversiones para transporte, carreteras, obras hidráulicas y acciones de tecnificación en distritos de riego, que en conjunto buscan fortalecer el desarrollo regional, la competitividad y el acceso a servicios públicos.

La Secretaría de Finanzas señaló que dará seguimiento, en el ámbito de sus atribuciones, a la coordinación interinstitucional necesaria para que estos recursos se ejerzan con planeación, oportunidad y transparencia, en alineación con las prioridades del Gobierno del Estado y en colaboración con las dependencias federales responsables de la ejecución.

Indicó que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México, para que la inversión anunciada se traduzca en beneficios verificables para las comunidades, el bienestar social y el desarrollo económico de la entidad.