Visita de la presidenta Sheinbaum deja beneficios y certidumbre a Tamaulipas: Américo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante dos días a Tamaulipas fue muy fructífera, reiteró la coordinación entre Federación y Estado dejando beneficios que se traducirán en mayor desarrollo y bienestar social para las y los tamaulipecos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la tercera emisión del programa Diálogos con Américo, transmitido en vivo este domingo por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, bajo la conducción de Héctor Cabrera, el mandatario hizo un balance de los apoyos anunciados por la presidenta de México en salud, vivienda, obras carreteras, infraestructura hidráulica, educación, programas federales y fortalecimiento económico, con la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas, que refrenda el liderazgo de Nuevo Laredo como el puerto fronterizo más importante de México y América Latina.

“Esta visita nos deja certidumbre, precisión, acompañamiento, apoyo y entusiasmo de poder seguirnos sumando en esta transformación y también brindar nuestra responsabilidad y respaldo a un gran gobierno nacional”, expresó.

Agregó que, al inicio de su recorrido, la presidenta supervisó el avance de construcción del nuevo hospital del ISSSTE en Tampico, una instalación moderna equipada con más de 150 camas censables y 100 camas no censables, que brindará más de 30 diferentes especialidades en el área médica, dando además la autorización de un apoyo adicional para la última fase del Hospital General del IMSS-Bienestar en Madero.

Respecto al evento de entrega de Viviendas para el Bienestar, en Reynosa, recordó que fue un acto muy emotivo en donde se reconoció que Tamaulipas es hoy el primer estado a nivel nacional con 80 mil viviendas asignadas y en etapa de construcción, lo que se traducirá en aliviar el 65% del déficit de vivienda que se calcula existe en la entidad.

También en Reynosa se puso de manifiesto el apoyo para Tamaulipas de los Programas para el Bienestar, que benefician a más de 800 mil tamaulipecos con una derrama de 23 mil millones de pesos, lo que representa que uno de cada cuatro tamaulipecos tiene este apoyo, bajo reglas de operación claras y asignación directa.

“Es una visión totalmente distinta la de los gobiernos humanistas, del humanismo mexicano, de esta Cuarta Transformación que ve a la persona en el centro del quehacer público y el trabajo político de un gobierno atento a su gente”, subrayó.

Asimismo, destacó la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas de México, un complejo moderno y funcional que consolidará el desarrollo de una economía de escala que potencializará a Nuevo Laredo y la región.

“Ahora, con la sensibilidad del Gobierno Federal, de la presidenta y esta voluntad política que la vemos día con día, atenta a un área que es de su interés, estamos seguros de que vamos avanzando con pasos firmes y sostenidos”, puntualizó.

Durante el programa, el gobernador atendió preguntas de radioescuchas de diferentes ciudades, a quienes reiteró que el objetivo de su administración es atender los rezagos y carencias de quienes han tenido menos oportunidades de desarrollo y lograr abatir los índices de pobreza extrema.

