Contará la UAT con brigada de apoyo psicológico a universitarios
La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunció la convocatoria para integrar la Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), iniciativa orientada a fortalecer la atención y el acompañamiento emocional de la comunidad universitaria.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
El rector Dámaso Anaya Alvarado informó que este proyecto, promovido por la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), busca formar brigadistas capacitados para brindar contención en situaciones de crisis bajo un enfoque ético y humano.
Asimismo, el rector Dámaso Anaya invitó a estudiantes, docentes y personal administrativo de la UAT a participar en esta formación, que incluye un curso de 60 horas sobre primeros auxilios psicológicos, protocolos de intervención, herramientas prácticas, simulacros y estrategias de autocuidado.
Con ello se busca que las y los participantes desarrollen habilidades para brindar apoyo inmediato, acompañamiento emocional y canalización adecuada, contribuyendo a la construcción de entornos universitarios más seguros y con mayores capacidades de atención ante situaciones de crisis.
Los PAP constituyen una estrategia de atención inmediata orientada a restablecer el equilibrio emocional de las personas que atraviesan una situación crítica, mediante acciones de contención, orientación y apoyo inicial complementarias a otros procesos de atención especializada.
El periodo de registro permanecerá abierto hasta el 2 de febrero. La convocatoria completa puede consultarse en la página oficial de Facebook de la UATSCDH: https://www.facebook.com/uatscdh.ua
La capacitación dará inicio los días 4 y 5 de febrero, en horarios matutino y vespertino y para más información acudir también al Centro de Atención para el Desarrollo Humano (CADH) de esta dependencia académica ubicada en el Centro Universitario Victoria, teléfono 834 3181 730, extensiones 2225 y 2252.