Supervisan albergue en Ciudad Victoria

El alcalde Eduardo Gattás Báez, en compañía de su esposa Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF, visitó la mañana del martes el albergue municipal del CEDIF 1

27 enero, 2026
Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde Eduardo Gattás Báez, en compañía de su esposa Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF, visitó la mañana del martes el albergue municipal del CEDIF 1, para supervisar las condiciones y atención que se brinda a las personas resguardadas por las bajas temperaturas.

En su visita, destacó que, en coordinación con el gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya, a través de la Coordinación de Protección Civil del Estado, Ejército y dependencias municipales, se mantiene el operativo de asistencia a la población para proteger la integridad de personas en situación de calle.

“Mientras continúe el frente frio, vamos a seguir con rondines por la ciudad para ofrecer refugio temporal a la gente sin hogar con comida caliente, cobijo y atención médica. Es un trabajo coordinado que estamos haciendo por indicación del gobernador para cuidar la salud de la población vulnerable” indicó.

En entrevista, informó que desde el ingreso del frente frio se han atendido 17 personas, 5 de las cuales accedieron a su traslado al albergue del CENDIF No.1 de la colonia Buena Vista; mismas que agradecieron al alcalde de Victoria y presidenta del Sistema DIF la atención brindada en su estancia.

