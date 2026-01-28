Marco Antonio Vázquez Villanueva

Granados, todo por una visa…

Los excesos del alcalde de Matamoros, Alberto Granados, aterran a medio pueblo al que lleva de desgracia en desgracia. Y sus mentiras son el remate a las mismas.

Desde su llegada los pequeños empresarios, también los grandes, han acusado de excesos de cobros, de excesos de verificaciones con tal de sacarles dinero, hasta abusos denunciaron y son los que han provocado la pérdida de empleos en ese municipio después de una cacería de brujas instrumentada desde las oficinas de la presidencia municipal utilizando como brazo ejecutor de la misma a protección civil, los que viven de forma decente mejor optaron por cerrar negocios.

La verdad es que lo de Granados, el hacerlo alcalde, fue un error, su fama no debió permitirle llegar a ese cargo, sus mentiras debieron descalificarlo desde el principio, porque parece mitómano y le doy un ejemplo, cuando era Diputado, después de las burlas de medio mundo porque no pudo ni leer bien un texto, se comenzó a difundir que si sabia hacerlo, es más, en la misma página de internet de ese poder, en su descripción personal decían que contaba con maestría en administración de empresas, triste su falsa historia, bastó realizar un pequeño bosquejo en internet para encontrar que solo cuenta con una cedula profesional, que la misma es una licenciatura, que se le expidió ya siendo alcalde, peor aún, que se la tramitaron (lo más seguro es que con trampas) con un solo examen de conocimientos, es verdad que lo contempla la ley, pero más real es que no hay transparencia sobre el proceso.

Pero bueno, supongamos que engañó a medio mundo y ya ganó una elección, pues quiere decir que una parte del pueblo le daba la oportunidad de redimirse, de mejorar, de quitarse la fama de pinocho que tiene, ¿y qué hizo?, pues volvió a mentir, hasta hoy sostiene otra mentira más, la misma la tuvo que decir cuando se hizo publicó que lo retuvieron e interrogaron los gringos por más de 10 horas en las instalaciones del puente internacional y que luego de ello le quitaron su Visa, lejos de aceptar, es más, de aprovechar la oportunidad y decir cualquier excusa al respecto, se atrevió a afirmar que el documento lo tenía en su casa, nunca lo mostró, en paginas de internet de Estados Unidos se dijo que se era real su detención y que no podría pasar más al otro lado, como ha sucedido.

Lo increíble es que en ninguno de los dos casos tenía razones para mentir, a una persona no se le exige ningún titulo profesional para ser presidente municipal, es más, ni para muchos otros cargos de elección popular como el de diputado que fue donde se le obligó a inventarse una maestría y tampoco se le exige tener Visa para permanecer en el cargo.

En esas mentiras usted puede incluir que infinidad de veces el alcalde ha negado la voracidad y el exceso de revisiones por parte de Protección Civil contra comercios, mientras los emprendedores han sufrido hasta clausuras o cerraron para no pagar lo que algunos calificaron como cobro de piso y denunciaron los mismos, con la fama de unos y otros por supuesto que usted y yo sabemos quién dice la verdad.

Ahora, lo realmente grave es que las mentiras le han costado tragedias al pueblo de Matamoros, la pérdida de empleos de principio, posteriormente hasta muertes.

Mire, el viernes pasado Matamoros amaneció con un mega incendio en una maquiladora, no podían apagar el fuego presuntamente provocado por un corto circuito, mientras avanzaba una pared cedió al debilitarse su estructura por las altas temperaturas, al derrumbarse terminó con la vida de tres valientes bomberos, por supuesto que podría decirse que la tragedia no fue causada por negligencia, que es un accidente al que están expuestos los elementos, que todos ellos estaban debidamente capacitados por lo que podría justificarle el hecho como un mero accidente, podríamos decir que si, pero no tanto, es decir, el daño también pudo ser por tanto tiempo que se tardaron en apagar la lumbre porque el alcalde no tuvo capacidad de gestionar apoyos más rápido.

Y ahí le va la razón de porque su pueblo piensa mal de él, le expongo, mientras avanzaba el siniestro otorgó una entrevista a medios donde se le ve rebasado, desencajado al anunciar que estaban pidiendo apoyo de bomberos en municipios cercanos, en Río Bravo para hablar en específico, y aquí es donde le digo que las mentiras de Granados le han costado caro a los matamorenses, a su pueblo, me explico: si el alcalde tuviera su visa en regla seguramente habría tenido capacidad de hacer buenas relaciones con autoridades de los pueblos americanos que son sus vecinos y le habría bastado agarrar el teléfono, pedir ayuda a los bomberos de allá y todo se habría resuelto más pronto, ándele, así como lo hicieron muchos exalcaldes de ese municipio cuando sufrieron problemas similares, en esas épocas cruzaban los bomberos gringos casi de inmediato, apoyaban, resolvían y aminoraban las tragedias, hoy no se pudo porque granados no tiene Visa, por eso no se puede minimizar ese tema, menos porque mientras el pueblo sufre hay un alcalde que sigue privilegiando la mentira en lugar de dar la cara…

AUMENTO SALARIAL Y PENSIONES SEGURAS GARANTIZA AMÉRICO A LAS Y LOS TRABAJADORES DEL ESTADO… En el marco de la entrega del Premio Estatal de Antigüedad en el Servicio Público 2025, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró que la reciente reforma a la Ley del IPSSET, además de preservar los derechos adquiridos, otorga mayores beneficios y fortalezas al bienestar de quienes contribuyen al desarrollo de Tamaulipas.

“La reforma a la ley del IPSSET representa un paso firme hacia un sistema más sólido, justo y sostenible, que otorga confianza y certidumbre a quienes han servido al estado”, dijo.

Y agregó: “Su objetivo es claro: proteger a quienes hoy sirven a Tamaulipas y garantizar que su esfuerzo tenga respaldo mañana, asegurando la sostenibilidad futura del sistema de pensiones que, como ustedes saben, pasaba por una verdadera emergencia financiera”.

Durante la ceremonia en el Polyforum de esta capital, en la que se entregaron de manera simbólica 23 reconocimientos, medallas y estímulos económicos de un total de 1,453 a trabajadores que han cumplido entre 20 y 55 años de servicio en el Gobierno de Tamaulipas, el jefe del Ejecutivo estatal se refirió a la visita que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien trajo grandes beneficios y oportunidades para el desarrollo del estado y para seguir logrando el bienestar y la justicia social, así como coadyuvar al crecimiento y desarrollo de nuestra nación.

En el evento se dieron a conocer los acuerdos al pliego petitorio entre el Gobierno del Estado y el SUSTPET, destacando un incremento de 13 por ciento directo al salario del nivel más bajo de las y los trabajadores.

Asimismo, se autorizó la homologación para mujeres con más de 20 años y para varones con más de 25, que suben al nivel más alto de su grupo, mientras que la gratificación del nivel académico será de 400 pesos para técnicos; licenciaturas, 650 pesos; maestrías, 900 pesos, y doctorados, mil pesos.

En la ayuda de transporte, el apoyo mensual será de 1,700 pesos, en tanto que en capacitación y becas será de 2 mil 600 pesos, y la gratificación por vacaciones, que se paga en el mes de julio, aumenta a 5 mil 250 pesos.

REFORMA AL IPSSET ES PARA FORTALECER EL FONDO DE PENSIONES… Luisa Eugenia Manautou Galván, secretaria de Administración, se refirió a la reforma al IPSSET y aseguró que fue el resultado de un diagnóstico serio sobre la situación financiera del Instituto y de la necesidad de fortalecer el fondo de pensiones, con plena conciencia de su trascendencia, pensada desde el respeto absoluto a los derechos de las y los trabajadores del servicio público y del magisterio.

GOBERNADOR ALIVIA EL CORAZÓN DE MILES DE TRABAJADORES: BLANCA GUADALUPE VALLES… A nombre de las y los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas y Organismos Públicos Descentralizados, SUTSPET, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, destacó que, a partir de este año, se toma una medida justa que fortalecerá el retiro, ya que sumará para la jubilación o pensión el salario base, la canasta básica, el quinquenio y la gratificación, y lo más importante es que las y los trabajadores seguirán aportando el 10.5 por ciento y el Gobierno del Estado asume el esfuerzo financiero incrementando su aportación del 21 al 27, por ciento.

“Señor gobernador, nuevamente, a nombre de todos, gracias. Gracias por asumir esta decisión que yo sé que pesa en el presupuesto, pero usted alivia el corazón de miles de trabajadores. Gracias por reconocer que nuestro esfuerzo sí se ve, sí se siente y sí se honra”, mencionó.

“LO QUE SE LOGRÓ EN TAMAULIPAS ES UN EJEMPLO NACIONAL”: ARNULFO RODRÍGUEZ… Por su parte, Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE, también reconoció la visión del gobernador para dar certeza al sistema de jubilaciones y pensiones del magisterio tamaulipeco.

“Lo que se logró en Tamaulipas es un ejemplo nacional”, afirmó al recordar que, de las 61 secciones que integran el SNTE, la Sección 30 es la única en alcanzar este logro tras la reforma a la Ley del IPSSET.

En representación de las y los servidores públicos galardonados, Emmanuel Lirach Hernández expresó que Américo Villarreal es un gobernante que se ha convertido en amigo y aliado de quienes son los primeros respondientes del poder público.

En esta ceremonia, recibieron de manera especial su reconocimiento por 50 años de servicio: Gerardo Salinas Trejo, de la Secretaría de Finanzas, y David González Delgado, de la Secretaría de Administración, mientras que Gerarda Pelcastre, de la Secretaría de Administración, fue galardonada por cumplir 55 años de servicio en el Gobierno de Tamaulipas.

OFRECE LA UAT MÁS DE 90 PROGRAMAS EDUCATIVOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita a conocer su amplia oferta educativa disponible para el período escolar 2026-3 (otoño 2026) , integrada por más de 90 programas de licenciaturas, ingenierías y Técnico superior Universitario, distribuidos en sus sedes universitarias de las zonas norte, centro y sur del estado, así como en modalidad a distancia.

A través del sitio oficial www.uat.edu.mx y en la página https://www.uat.edu.mx/oferta-educativa se puede consultar el listado completo de programas académicos, además de acceder a las páginas oficiales de cada una de las 26 dependencias académicas que conforman la UAT.

Como parte del fortalecimiento institucional impulsado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha incorporado nuevos programas educativos que entraron en vigor a partir de 2025, consolidando a la Universidad como uno de los principales referentes de educación superior en el estado, tanto por su cobertura como por la diversidad de opciones formativas a disposición de la sociedad.

En este marco, la UAT ha definido una ampliación estratégica de su oferta, atendiendo las vocaciones y necesidades específicas de cada región del estado. En la zona Norte la UAT incorpora la Ingeniería Agrónoma en Río Bravo; las licenciaturas en Autotransporte de Carga y Psicología en Nuevo Laredo; Contador Público y Finanzas en Reynosa Rodhe, así como Enfermería y Psicología en Reynosa Aztlán.

En la zona sur, la UAT amplía su oferta con programas orientados a la innovación, la tecnología y la salud, al integrar la Ingeniería en Desarrollo Sostenible y la Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Facultad de Ingeniería Tampico, además de la apertura de Ingeniería Biomédica, la Licenciatura en Atención Profesional de la Salud y la Licenciatura en Ciencias Aplicadas al Ejercicio y el Deporte en la Facultad de Medicina Tampico.

Por su parte, en la zona centro, destaca la apertura de la extensión de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Tampico en Ciudad Victoria, así como la incorporación de la Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

De manera complementaria, la UAT impulsa el crecimiento de su oferta en modalidad en línea, ampliando las alternativas de formación profesional mediante esquemas flexibles que permiten atender a un mayor número de aspirantes dentro y fuera del estado.

El proceso de registro de aspirantes de nuevo ingreso ya se encuentra abierto y forma parte de una de las etapas de mayor demanda en la UAT.

REFUERZAN DIF Y GOBIERNO DE VICTORIA ACCIONES PARA PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN ANTE ONDA GÉLIDA… Ante la prolongación de los efectos del frente frío No. 30, el gobierno de Victoria y Sistema DIF Municipal reforzarán las acciones preventivas para proteger la salud y bienestar de la población vulnerable a las bajas temperaturas.

El alcalde Eduardo Gattás Báez y Lucy Rodríguez de Gattás, instruyeron a sus equipos trabajar de manera coordinada con Protección Civil en la atención, abrigo, asistencia médica y dotación de alimento caliente a personas en situación de calle o viviendas precarias.

“La prioridad es proteger la salud de la población del frente frio, en especial de los grupos vulnerables. El Municipio y DIF tienen activados los protocolos de auxilio y atención en el albergue del CEDIF uno de la colonia Buena Vista, que estaremos visitando” señaló Gattás Báez.

Indicó que, a través de la Coordinación de Protección Civil Municipal, se mantiene la campaña de recomendaciones a la población para prevenir enfermedades respiratorias, como el uso de ropa gruesa, cubrir boca y nariz al salir a la intemperie, uso de calefacción moderada y evitar el uso de anafres o braseros en lugares cerrados.

